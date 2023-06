Slik er det på Vaulen Open Air: – Dette bør vi ha hvert år

Stavanger har fått en ny festival, Vaulen Open Air. RA var innom fredag ettermiddag og kveld. Festivaldeltakerne var ikke i tvil. Dette var kult. Festival ved vannkanten til Gandsfjorden er noe folk vil ha.

– Det er første gangen de arrangerer dette, og så er det så bra. Det er bare å gjøre Vaulen Open Air til en tradisjon. Sola skinner, folket smiler, synger og danser. Det blir ikke bedre, sier Daniel, som er sammen med kompisgjengen.

– Vi har vært på en del festivalen, og vet hva vi snakker om. Dette er steinkult, skyter kompisen Tommy inn.

– Stemningen er allerede bra, og det kommer nok til å bare bli bedre, mener Jonas Rodrigo.

Kompisgjengen tar seg en pause litt baki konsertområdet.

– Vi gleder oss mest til å se Kjartan Lauritzen og Sondre Justad, forteller kameratene.

Vaulen Open Air 2023 Dean Lewis (Dagsavisen)

Daniel, Tommy, Eivind, Benjamin og Jonas Rodrigo koste seg på Vaulen Open Air. (Arne Birkemo)

I andre enden av festivalområdet, foran scenen var stemningen på topp. Hender i været, mobiler som filmer og folk på fremste rad som roper, synger og hyler. Det er Dean Lewis som står på scenen. Utvilsomt en populær herremann fra Australia.

Publikum synger med. Lewis imponeres.

– I’m from Australia. I can’t believe you guys know my songs, ropte han fra scenen mellom låtene.

Responsen tilbake var massiv.

Det var topp stemning på fremste rad. Mange hadde sikret plassen timer før Dean Lewis kom på scenen. (Arne Birkemo)

Nesten 20.000 billetter var solgt til Stavangers nye festival, Vaulen Open Air, som ble for første gang arrangert denne helgen. (Arne Birkemo)

Sist RA sjekket med arrangørene var det 17.000 billetter solgt. Hvor mange som var på Vaulen badeområde fredag ettermiddag er vanskelig å si, men mange var det.

Det var tydeligvis ingen problem å komme alene.

– Jeg skulle egentlig gå med en venninne, men så kunne hun ikke likevel. Men så ble jeg kjent med disse to nå nettopp, her på Open Air, forteller Victoria Bekkesletten og peker på sine nye venninner, Emma Vatne og Patrycja Charowska.

Venninnene tar seg en matbit og hviler beina på stranda.

Emma Vatne, Patrycja Charowska og Victoria Bekkesletten ble venner da de sto i matkøen, og bestemte seg for å kjøpe en pizza sammen. (Arne Birkemo)

– Jo da, vi så Victoria. Hun så litt alene ut. Vi sto i køen sammen. Vi spurte om hun ville kjøpe pizza sammen med oss. Det ville hun, så her er vi. Det viste seg at vi alle jobber innen helse. Vaulen Open Air og helse til felles. Nå er vi klare for en super helg, forteller Vatne og Charowska.

Venninnene gleder seg mest til å se Kjartan Lauritzen og Zara Larsson.

Alle aldersgrupper var samlet på Vaulen. Unge, gamle og de i midten – til og med noen av de helt minste.

På VIP-en var Oda Langedal og Linn Hogstad, og koste seg på «strandbaren», som alle andre heler utenom denne er en sandvolleyballbane.

– Vi kom tidlig og ser veldig fram til en lang og kjekk helg med masse god musikk og mange kjekke folk.

De ble overrasket over hvor bra opplegget var.

– Dette er helt topp. Vaulen er jo et fantastisk sted å ha festival. Midt i naturen, ved sjøen. Dette bør vi ha hvert år, sier Oda.

Også her var Kjartan Lauritzen den store headlineren.

– Han er bare så babe, altså. Helt awsome, roper Linn.

Oda Langedal og Linn Hogstad koste seg på strandbaren på VIP-en. (Arne Birkemo)

De på VIP-en hadde det lille ekstra, en egen strandbar. (Arne Birkemo)

---

Disse spiller på Vaulen Open Air:

Fredag

Vettche 15.55

Ramón 16.30

Synne Vo 17.15

Dean Lewis 17.55

Ka2 18.50

Zara Larsson 19.40

Kjartan Lauritzen 20.50

Sondre Justad 21.45

Lørdag

Maria Mena 16.00

Beharie 16.45

James Bay 17.25

Kristian Kristensen 18.20

Dagny 19.15

Bernhoft 20.25

Sting 21.30

---

Mange sto og hoppet foran scenen. Andre lå og slappet av på gresset. Det er mange måter å nyte musikken på Vaulen Open Air. (Arne Birkemo)

Litt langt fra scenen. Ingen problem, bare lån noens skuldre. (Arne Birkemo)

Denne gjengen kunne tekstene til låtene til Dean Lewis. (Arne Birkemo)

Synne Vo trakk mange til scenen. (Arne Birkemo)