Mia Gundersen stiller til valg

Mia Gundersen (61) vil inn i politikken og stiller til valg i Oslo. Gundersen står på femteplass på listen til Folkestyre i Oslo foran årets kommunevalg.

Det melder TV2.

– Folkestyret er en folkebevegelse og ikke et politisk parti, noe jeg selv har savnet. Derfor appellerte det til meg. Folkestyret vil styrke demokratiet og individets frihet gjennom et mer desentralisert folkestyre, og de vil utgjøre en motvirkende kraft til økende sentralisering av makt og bruk av kontroll, overvåking og innskrenket individuell frihet. Dette gjør at jeg gjerne vil bidra, sier hun til God kveld Norge.

Det nye partiet ble dannet i fjor av tidligere MDG-representant i Stavanger, Susanne Heart.

I Stavanger har partiet møtt motstand. Valgstyret i Stavanger nektet å godkjenne Folkestyret-listen. Årsaken er navnelikheten med Folkets Parti.

Senere ba kommunedirektøren valgstyret omgjøre vedtaket om å nekte Folkestyret å stille til kommunevalget i Stavanger under navnet Folkestyret-listen.

