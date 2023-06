Disse kan få Stavanger kommunes kulturpris 2023

Onsdag avjør Utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog hvem som blir tildelt kulturprisen. Prisen består av en gavesjekk på 100.000 kroner og statuetten «Pike med sjal» av kunstneren Stinius Fredriksen.

Fristen for å foreslå kandidater til årets kulturpris var 15. april 2023. Det kom inn i alt 334 forslag på 45 kandidater.

Stavanger kommunes kulturpris har blitt delt ut hvert år siden 1982. Blant de tidligere vinnerne av prisen finner man Morten Abel (2022), Eva Espensen (2012), Tore Renberg (2008) og Arild Østin Ommundsen (2001). Kulturprisen tildeles bare én gang til samme person.

Kunstnere eller kulturaktører innenfor følgende områder kan motta prisen: musikk, visuell kunst, film, scenekunst, litteratur, kulturarv og tverrestetisk praksis. Stavanger kommune har et krav om at det over tid være en rimelig fordeling mellom disse kulturområdene.

Mottakeren av prisen vi offentliggjøres ved utdelingen på Ledaal 22. juni.

[ Wonderful World-festivalen: – En dundrende suksess ]

Kulturarbeider

1. Al Greenall: Produsent, billedkunstner og kulturarbeider.

2. Arthur Berning: Filmskuespiller i flere store produksjoner, sist Thomas mot Thomas, og musiker med tilknytning til Tou

3. Jesper Brodersen: Daglig leder på Folken og styret til Mablis.

4. Per Arne Alstad: Daglig leder for Tou Scene.

5. Per Dahl: Kritiker i Stavanger Aftenblad, skribent for Stavanger symfoniorkester og undervist ved Universitetet i Stavanger.

6. Rolf Norås: Tidligere kultursjef for Stavanger kommune og aktiv pådriver for kulturlivet i Stavanger.

Kulturarv

7. Alf Kåre Olavesen: Daglig leder for Ryfylke dampskibsselskap AS og styremedlem i Stavanger veteranbåthavn.

8. Ketil Thu: Daglig leder og primus motor i utviklingen av Engøyholmen kystkultursenter siden 1998.

9. Lars Tornøe: Nasjonalt og internasjonalt anerkjent møbeldesigner.

Musikk

10. Bernt Sverre Kvam: Multiinstrumentalist, revyartist og skuespiller.

11. Bjørn Kallevig: Visesanger med utstrakt turnévirksomhet.

12. Egil Karlsen: Drifter musikkscenen Påfyll.

13. Espen Knoph: Daglig leder for Utopia, styremedlem i STAR Rogaland og tidligere styremedlem for Musikkfest Stavanger.

14. Ghislain Gourvennec: Kantor i Stokka kirke, underviser ved UiS og kulturskolen, samt drift av orgelskolen Christine.

15. Jens Borge: Musiker og aktiv kulturarbeider involvert i Frijazz mot rasisme, Maijazz, festivalen Jazzknappleik og konsertserien Utyske. Initiativtaker bak øvingsfellesskapet Concord.

16. Jorunn Hodne: Soloartist, kulturjournalist og skuespiller.

17. Kateryna Ustyantseva: Underviser ved Stavanger katedralskole og dirigent for Stavanger symfonikor.

18. Katrine Lilleland: Festivalsjef for Stavanger kammermusikkfestival og initiativtaker bak Storhaug Productions.

19. Liv Runesdatter: Sanger i Song Circus og Kitchen Orchestra og underviser i musikk på Nylund skole.

20. Nils Østenfor: Drifter Cementen, Martinique og Checkpoint Charlie.

21. Kiril Kutin: Pianist og initiativtaker bak Stavanger internasjonale pianofestival, samt flere enkeltarrangementer i kommunen.

22. Kjell Christina Haave: Visesanger og skuespiller og aktiv i Stavanger kulturliv.

23. Oddgeir Kjetilstad: Domkantor I Stavanger domkor og Stavanger domkirkes guttekor.

24. Randi Wedvich: Daglig leder for Stavanger operakor.

25. Rune Furøy Johansen: Dirigent og tidligere dirigent for Bjergsted Blåseensemble.

26. Stavangerkameratene: Musikergruppe med et nasjonalt nedslagsfelt.

27. Stein Bjelland: Tidligere medlem av The Getaway People, aktiv musiker i Stavanger og underviser ved Universitetet i Stavanger og i New York.

28. Terje Rønnevik: Styreleder i Opera Rogaland.

29. Togga Gundersen: Låtskriver, musiker og produsent.

30. Torkild Viig: Soloartist og musiker med blant annet The September When og Mods.

Litteratur

31. Iselin Kleppestø Thorsen: Forlagsredaktør for Hertervig forlag, redaktør for magasinet PSYKOPP og daglig leder for Bokhuset.

32. Jan Inge Reilstad: Sakprosaforfatter, kritiker og redaktør, kunstnerisk leder for Kåkå og Sakprosafestivalen.

Scenekunst

33. Bård Bjørknes: Rergissør av dukketeater og figurforestillinger, særlig for barn.

34. Christian Eriksen: Skuespiller og komiker, kjent for Svartnissen og utøver i The Mute.

35. Espen Hana: Skuespiller, tekstforfatter, komponist og sanger utdannet ved Statens teaterhøgskole.

36. Jan Rune Holdhus: Komiker og utøver mest kjent for June Kommune, samt initiativtaker bak Stavangers første drag-gruppe.

37. Marit Sandsmark: Dansekunstner og performanceartist, en del av det internasjonalt anerkjente ensemblet FINDLAY/SANDSMARK. Drifter RIMI/IMIR.

38. Nils Christian Fossdal: Drifter Elefantteateret og Dybwikdans med Siri Dybwik. Førsteamanuensis i musikk ved UiS. Arbeider særlig med kulturtilbud for barn.

Visuell kunst

39. Arve L. Opdahl: Daglig leder for Galleri Opdahl, initiativtaker bak en rekke kunstprosjekter i Stavanger.

40. Elin Reboli Melberg: Visuell kunstner og en sterk stemme i det offentlige ordskiftet.

41. Hanne Beate Ueland: Direktør for stavanger kunstmuseum og tidligere kurator for Astrup Fearnley museet.

42. Natasja Askelund: Anerkjent billedkunstner og samfunnsdebattant, og en av drivkreftene bak Bruksrommet på Tou.

[ Bergen-bandet som synger på sandnesdialekt ut gir sitt første album ]

[ Skrev bok om å føde et dødt barn: – Livet blir snudd på hodet ]