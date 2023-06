Wonderful World-festivalen: – En dundrende suksess

Fra 1. til 4. juni ble Wonderful World arrangert i Stavanger − en festival om filosofi og vitenskap. Tou Scene i Østre bydel var hovedarenaen for festivalen, men det ble også arrangert foredrag og annet over hele byen.

Festivalsjef Jan Inge Reilstad er sliten, men svært fornøyd etter en travel helg.

– Den enkle versjonen: det har vært en suksess, sier han til RA.

Wonderful World-festivalen ble en suksess. (Tord Paulsen )

– Vi merket allerede på torsdag at det var noe på gang. Det var et gedigent oppmøte fra første stund. Det var en utrolig «vibe» og stemning, og en fantastisk atmosfære og energi – både på scenen og ute blant publikum. Det har vært en dundrende suksess. Det har vært enormt mye folk på så å si alt, og fulle hus, sier Reilstad videre.

Han mener alt bare har stemt, og viser til at det for eksempel var sol, men ikke for varmt, eller for kaldt.

– Vi startet arbeidet med festivalen for et par år siden. Det har vært en veldig lang prosess fra visjon til festival, og så ble det en suksess for vår del da. Vi er sjeleglad og happy, sier festivalsjefen.

Arrangørene skal møtes til første «intstant evaluering» senere på mandag.

– Men jeg må si det er vanskelig å se for seg at dette ikke er noe vi må gjøre om igjen, for å si det sånn.

F.v.: Jørg Arne Jørgensen, redaktør i KÅKÅ, Torje Fanebust Ås, medieprodusent, og Jan Inge Reilstad, festivalsjef. (Tonette N. Haaland)

Rett med øst

Reilstad forteller at tilbakemeldingene har flommet inn, både underveis og nå etter festivalen.

– Sånn som da KÅKÅnomics startet opp for noe år siden, har vi nå også fått utrolig god respons fra publikum og fagfolk. De er happy for å få lov til å være med på dette, fra denne typen scener. Det har vært formidabelt, oppsummerer han.

På søndag var det familiedag på festivalen, noe KÅKÅ-gjengen ikke har prøvd seg på før.

– Det kommer vi nok til å fortsette med. Det var en fin avrunding på festivalen.

Han er også fornøyd med at de valgte Tou og Stavanger øst som arena for festivalen.

– Det var den vanskeligste avgjørelsen å ta. Vi pleier alltid å arrangere i sentrum, da det er lettere tilgjengelig med tog og buss. Men, det viste seg å være et rett valg å arrangere festivalen på Tou på denne tiden av året. All ære til våre samarbeidspartnere på Tou som har jobbet hardt og lagt til rette for festivalen.

Enormt sug etter kunnskap

Mange deltok på Wonderful World-festivalen. (Tord Paulsen )

Festivalsjefen sier de er litt stolte for at de har tatt sjansen på å gjøre noe helt nytt, og at de fikk det til.

– Vi har laget noe ingen andre har tatt sjansen på å lage, akkurat som KÅKÅ, påpeker han.

Han mener det er et enormt sug blant publikum på virkelig reell kunnskap, og innsyn i hva verden handler om for tiden.

– Det har blitt vanskeligere å få fatt i det de siste årene, gjennom den medieteknologiske revolusjonen, fordi offentligheten har blitt mer fragmentert, og det har blitt mye vanskeligere å få fatt i den rette kunnskapen. Det er det vi prøver å få til her. Vi vil få de rette folkene til å snakke om de viktige tingene akkurat nå, samtidig som det er underholdning, et kulturprogram og et konsertprogram. Det er en stor opplevelse.

Over budsjettet

Han har ikke konkrete tall på hvor mange billetter som er solgt, eller hvor mange som var innom festivalen i skrivende stund, men røper at det har vært fulle hus stort sett hele helgen.

– For å si det sånn, så har det neppe vært så mange på en festival som jeg har laget før. Det har vært helt utrolig mye folk. Det gir jo en motivasjon for å gjøre dette igjen. Budsjettmessig er jeg sikker på at vi ligger over målene, etter det første året med festival.