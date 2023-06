Klart for Musikkfest Rogaland: 80 artister på ni scener

– Dette blir «jysla» kjekt. Jeg gleder meg til å gå rundt og sjekke ut de ulike scenen i byen og se på alt som rører seg i musikkmiljøet i Stavanger og omegn. Her har vi både unge og gamle artister – i alle sjangre. Alt fra mannskor til blues til rock og hiphop og edm. Dette er underskogen av alt det kreative musikkmiljøet har å by på. Noen spiller for første gang, andre spiller for 15. gang, forteller Tore Pang, festivalsjef for andre året på rad.

Musikkfest-sjef Tore Pang er klar for lørdagens konserter. (Tone Helene Oskarsen)

Lørdag 3. juni. Ni scener, cirka 80 artister. 80 prosent av dem er lokale eller har en eller annen lokal tilknytning. Det er rammen for årets Musikkfest Rogaland.

Festivalen starter med ¨kick-off på Landsbypuben på Randaberg fredag. Lørdag er det non stopp konserter fra formiddag til ettermiddag på Arneageren, Nytorget, Fargegata, Søragadå (Blåveis), utenfor Beverly, Folken og Metropolis.

Her kan du se hele programmet og oversikt over scener og artister.

Mudslide var et av de mange bandene som spilte under Musikkfest Rogaland i fjor. (Musikkfest Rogaland)

Siste konsert på Metropolis

Ungdomskonserten på Metropolis lørdag kveld er også den siste konserten på ungdomskulturhuset, som nå skal flytte midlertidig til Arne Rettedals gate 12.

– Ironisk nok er den siste konserten på Metropolis den første ungdomskonserten til Musikkfest Rogaland. I fjor fikk jeg beskjed av noen 15-åringer at de ønsket en konsert på kvelden også. Det måtte de jo få. Selv om det blir den siste konserten på Metropolis, skal Musikkfest framover også ha en kveldskonsert for ungdommen, sier festivalsjefen.

Pang tror på godt oppmøte i sentrumsgatene lørdag – spesielt dersom været blir fint.

– Musikkfest er en av Stavangers største festivaler, som trekker mange folk til byen. Jeg anbefaler folk å bevege sendt litt og sjekke ut de ulike scenene. Det som jeg synes er veldig kjekt er at eldre kan stoppe opp og se på ungdommen – og ungdommen kan stoppe opp og nikke anerkjennende til et «gæmlis»-band. Det er det Musikkfest handler om – å møtes på tvers av musikkinteresse. Det er lett å være i sin egen boble, og snakke og være med folk med samme interesse som deg selv. På Musikkfest treffes alle. Det er vi flinke på i Stavanger, og det er noe å ta vare på, sier Pang.

Tingen er Musikkfest-klar: Inspireres av Bibelen

En av artistene som står på scene lørdag er Markus Hægland. Før drev 26-åringen med kampsport. MMA, landslag og NM-gull i kickboksing (point fighting) i 2015, var der han fikk utløp for energien. Nå er det noe annet som opptar «Tingen». Musikk. Kristen-rapping.

Stavanger-rapperen Markus Hægland, går under artistnavnet Tingen. Denne uken ga han ut sitt andre album. Lørdag står han på en av de ni scenene på Musikkfest Rogaland. (Samuel Gimse)

– Jeg er litt særegen og skiller meg litt ut i forhold til annen musikk som blir gitt ut. Jeg henter mye inspirasjon fra Bibelen. Noen av låtene er rene tekster fra Bibelen. Jeg er religionsfri, i stedet har jeg en personlig relasjon til Gud, forteller Hægland.

Rapperen har ikke vært troende hele livet. Troen kom etter en nær døden-opplevelse etter en bilulykke.

– Det var som jeg fikk beskjed om at det ikke var min tur ennå, og at Gud har en plan for meg på jorden. Den planen er å lage musikk, spre håp, glede og kjærlighet til folk, sier 26-åringen.

Blomstret under pandemien

Interessen for musikk har ligget og ulmet. Det var først under koronapandemien at han for alvor begynte å lage musikk.

– Det var mange endringer i livet og samfunnet generelt. Folk holdt seg hjemme. Alt var stengt. Jeg hadde mye på hjertet og begynte å skrive tekster og lage musikk. Jeg flyttet en periode fra Stavanger til en venn på Moi, som hadde studio i kjelleren i huset sitt, forteller rapperen, som nå har flyttet tilbake til Stavanger.

Hans første album, «All ting», kom ut februar 2021. Han andre album ble lansert 27. mai, og heter «Segl»

– «Segl» er et evangelisk hiphop-album. Låtene handler om min egen tro, men jeg rapper også min versjon av Bergpreken og Fader vår. Målet med musikken er å spre positivitet og glede, ikke påtvinge folk min tro. Jeg ser enormt fram til å stå på scenen under Musikkfest. Målet er selvsagt å kunne leve av musikken, sier Hægland.

