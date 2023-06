Pahr-Iversen: Ny utstilling i nye lokaler

– Denne utstillingen markerer en ny fase i min karriere i nye, gode omgivelser. Det har vært et travelt år, og en god start på nytt sted som jeg nå ønsker å vise til dere med nye verk på veggene, sier kunstneren i en pressemelding.

85-åringens gamle lokaler i Hillevåg er under riving, og i desember flyttet Pahr-Iversen inn i sitt nye atelier i Sverdrups gate 23, like utenfor sentrum.

Det er her han inviterer til ny kunstutstilling, onsdag 7. juni klokken 19.00. Pahr-Iversen har nå like over 100 separatutstillinger bak seg.