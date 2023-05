Bergen-bandet som synger på sandnesdialekt ut gir sitt første album

Den første singelen kom ut i 2017. Den første EP-en kom våren 2019. 2023 kommer bandets første album, «Snakkes».

– Snakkes. Det du sier til kompisgjengen. Det du gjerne skulle sagt til barndomsforelskelsen. Et uttrykk som spenner mellom det hverdagslige og det nostalgiske. Gjennom fem år har Spar 5 utviklet og perfeksjonert låtene som endelig munner ut i bandets debutalbum. Tekstuniverset i låtene tar for seg temaer som forventning, savn, lengsel, usikkerhet og tilhørighet. Skildringer fra det enkle og hverdagslige får selskap av mer dyptliggende og større spørsmål, skriver bandet i en pressemelding.

Spar 5 er et bergensbasert band som spiller sjelfull poprock med norske tekster – på sandnesdialekt. Årsaken til det er vokalistene Birger Buland og Ruben Garred. Resten av bandmedlemmene kommer fra hele landet.

Det er ni låter på albumet. Låtene er inspirert av et bredt spekter av sjangere, og de har levert alt fra dansbare discorytmer til energisk rock med allsangfaktor. Siden de startet å spille sammen i 2016 har de jobbet hardt for å bli et godt liveband. Dette reflekteres også i hvordan låtene er spilt inn og produsert. Mellom utgivelsene har bandet spilt mange konserter på Bergens scener, samt i Stavanger og Haugesund.

[ – Det funker helt fint å synge på sandnesdialekt ]