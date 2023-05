Michael McIntyre til Stavanger

Michael McIntyre kommer tilbake til Stavanger, og har med seg sitt nye show «MACNIFICENT» til DNB Arena 9. desember.

– Gled dere! Mye har skjedd på de fem årene som har gått siden sist verdensturné, og Michael McIntyre er klar for et humoristisk innblikk i all galskapen som foregår og det som har passert, skriver arrangøren ved Øivind Ekeland i pressemeldingen.

McIntyre har solgt ut DNB Arena to ganger allerede.

Forrige gang han var på turne var det fulle hus over alt han stilte opp, og det ble satt rekorder for billettsalg over hele linjen, med over 5 millioner solgte billetter på reisen, ifølge pressemeldingen.