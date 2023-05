Ny artist til Utopia: – For en fest

I en pressemelding tirsdag formiddag offentliggjorde Utopia at Isah kommer «hjem» for å opptre på festivalen i august.

I pressemeldingen påpekes det at Isah raskt har blitt det nye store navnet på den urbane R & B -scenen.

Hans store nasjonale gjennombrudd kom da han sammen med Dutty Dior ga ut hitsingelen «HALLO» som per tid har over 31 millioner streams og som vant prisen for årets låt under P3 Gull i 2019.

Isah spilte på Utopia samme år.

– Jeg husker det enda. Isah hadde akkurat fått sitt store gjennombrudd og vi satset på ham her hos oss. Like før Isah skulle på scenen kom det en horde med tusenvis av mennesker løpende mot festivalområdet for å få med seg stjerneskuddet. Og det med god grunn – for en fest det ble, sier festivalsjef Espen Knoph, i pressemeldingen.

– Vi gleder oss til å ta imot Isah igjen, understreker festivalsjefen.

Utopia vil foregå i Bjergstedparken 25.–26. august, og har i år 5-årsjubileum.

– Det skal toppes med artister som Karpe, Morten Abel med Stavanger Symfoniorkester, Anne-Marie (UK), Ballinciaga, Emma Steinbakken, Chris Holsten, Undergrunn, TØFL og rundt 20 artister til, lover Utopia i pressemeldingen.

Isah kommer til Utopia (SDKT Entertainment)