Inviterer til fest og strikke-inspirasjon

RA møter Katarina Higson, daglig leder i Utopia, Lene Vikingstad, mote-manager i House of Yarn, og Ann Iren Vinningland, grafisk ansvarlig i House of Yarn, ved Kuppelhallen i Stavanger. Det er nemlig her de inviterer til et arrangement som har fått navnet «FESTivalstrikk», torsdag 1. juni.

– Vi skriver fest med store bokstaver for å understreke at fest er kjernen. Du skal ikke ta med deg strikketøyet denne kvelden, men bli inspirert til å strikke sommerens festival-antrekk etterpå, forklarer Vinningland.

Arrangementet er et samarbeid mellom House of Yarn, Utopia Stavanger, Garnius og Strikkemekka.

– Enten du er glad i strikk, mote, festival, design eller rett og slett bare en god fest med venner og kjente – dette vil du ikke gå glipp av, lover arrangørene.

Musikk og dans

Kveldens program består av:

Øyunn Krogh – som er konferansier, og har ansvaret for å geleide publikum gjennom kvelden. I tillegg vil hun presentere sine egne festivaldesign.

« Skal vi danse »-vinnerne Cengiz og Rikke – som vil framføre dansenumre, i egendesignede festivalantrekk.

»-vinnerne Cengiz og Rikke – som vil framføre dansenumre, i egendesignede festivalantrekk. Lasse Matberg – som skal, ifølge arrangørene, ta publikum på en reise som mannlig strikker, og fortelle om hva strikking betyr for han.

Bandet TØFL avslutter kvelden med konsert. De har i tillegg vært med å designet sine egne festivalplagg, og viser de fram på scenen.

Arrangørene lover også at man får tilgang på rabatt-koder og kjekke konkurranser i løpet av kvelden.

På utestedet Tom And Lello fortsetter festen, for de som ønsker, da billetten gir både fasttrack og fri inngang her.

Kalde kvelder

(F.v): Katarina Higson, daglig leder i Utopia, Lene Vikingstad, mote manager i House of Yarn og Ann Iren Vinningland, Art Director i House of Yarn. (Tonette N. Haaland)

Målet med arrangementet er å kickstarte festivalsesongen, med en stor motefest, som kan hjelpe folk å finne gleden i å kunne produsere sine egne plagg som de stolt kan vise fram i august på Utopia-festivalen.

– Fellesnevneren for norske festivaler er at det ofte blir litt kaldt på kvelden. Samtidig er det en plass der mange tenker mye på hva de skal ha på seg, for her har man virkelig lov å «express yourself,» sier Higson.

Hun påpeker at det å lage noe fargerikt og kult, noe som byr på glede, samtidig som du kan holde deg varm, var inspirasjonen bak Festivalstrikk.

– Her kan du se hva festival-trendene er. Selv om du ikke strikker det selv, kan du få noen familiemedlemmer til å gjøre det, du kan bestille noen som kan strikke antrekket for deg, eller du kan kjøpe noe lignende i butikker. Hovedpoenget er at du kommer hit for å få inspirasjon, sier Vikingstad.

Slow Fashion

Higson påpeker at mange i målgruppen til Utopia er opptatt av miljø, gjenbruk og bærekraft.

– Så vi føler jo at det henger veldig godt sammen at vi har inngått dette samarbeidet, og at vi nå lager denne kjekke kvelden, sier hun.

Vinninglad i House of Yarn understreker også at når du har laget plaggene selv, har man litt mer eierskap til det.

– Det gjør kanskje at du bruker det litt ekstra, kontra en topp du har kjøpt på H&M.

Arrangør-trioen forteller at strikking henger sammen med det mange kaller «Slow Fashion,» som er et motsvar til «Fast Fashion» (masseproduserte klær med høye CO₂-avtrykk).

– For meg er det very Slow Fashion, for jeg bruker så lang tid på å strikke, sier Higson og ler godt.

– Men det gjør jo at man virkelig får eierskap til plagget, som Lene påpekte, legger hun til.

De strikkeglade kvinnene oppfordrer alle som tenker kanskje dette er noe for meg, til å ta turen.

– Vi lover du går fornøyd her ifra, sier de.