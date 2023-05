35 år med Maijazz: Jubileumsfestival med Kyle og Clint Eastwood

– Det blir en skikkelig tøff konsert. På lerretet kommer vi til å ha selveste Clint Eastwood, på scenen i Stavanger konserthus står sønnen Kyle Eastwood sammen med Stavanger Symfoniorkester. Clint er en stor musikkentusiast, og han og sønnen har laget mye musikk sammen i flere filmer. Vi har også vært i California og filmet med Clint. Det blir litt av en åpningskonsert på årets festival, sier Per Hasse Andersen, festivalleder for Maijazz.

Andersen mener det er på sin plass når festivalen feirer 35 år i år.

PRODUCERS GUILD AWARDS, LOS ANGELES, AMERICA - 17 JAN 2004 Clint Eastwood og musikersønnen Kyle er en del av åpningskonserten til årets Maijazz. Clint på lerretet, sønnen på scenen sammen med Stavanger symfoniorkester. (Stewart Cook/Shutterstock/Stewart Cook/Shutterstock)

– Dette blir en stor festival. I underkant av 40 konserter fordelt på seks ulike steder i byen. Vi må feire oss selv. Det fortjener Maijazz og det fortjener innbyggerne. Vi gleder oss til å tilby byen og regionen mye god musikk. I konsertprogrammet har vi prøvd å kunne tilby noe fra de unge og til de som har mange konserter bak seg, sier Andersen til RA.

Årets Maijazz starter fredag 9. mai med åpningskonserten i konserthuset, pluss feiringen av Jon Eberson på Spor 5.

– En stor musiker som rundet 70 år tidligere i år.

Etter åpningen fredag, fortsetter programmet 9. mai. Årsaken til det lille oppholdet er at åpningskonserten måtte passe inn i kalenderen til SSO, forklarer Andersen.

[ Starter ny standup-klubb i Stavanger ]

Konserter fram til 14. mai

– Tirsdagen etter, 9. mai går vi blant annet rett på med en konsert med Brad Mehldau, som kanskje er verdens fremste pianist akkurat nå. I det siste er han blitt veldig kjent for sine tolkninger av The Beatles-låtene, forteller Andersen.

Amerikaneren har vært i Stavanger før, men denne gang har man med seg Larry Grenadier på bass og Jeff Ballard på trommer.

En av verdens fremste pianister, Brad Mehldau (i midten), opptrer sammen med Larry bassist Grenadier (til høyre) og Jeff Ballard (til venstre) på trommer. (Maijazz)

Det blir kvalitetsmusikk rundt i byen fram til 14. mai. Festivalen avsluttes med Jan Garbarek Group.

– En av de største musikerne innen norsk musikk. Det passer fint at han avslutter jubileumskonserten. Vi feirer 35 år og hva er mer naturlig enn å invitere Garbarek og hans musikere til feiringen. Konserten med Garbarek blir avslutningskonsert i en uke der vi skal feire Maijazz med fantastiske konserter. Jan Garbarek har alltid vært viktig for Maijazz, men enda viktigere for norsk og europeisk musikk, sier Andersen.

[ Over 3000 stemte: Ble det Pedersgata eller -gadå? ]

– 35 fantastiske år

Festivalleder Andersen har vært med siden starten for 35 år siden. Den gang var det fem konserter på programmet. Nå er det nesten 40.

– Det har vært 35 fantastiske år. En spennende reise. Slitsomt, men inspirerende. Det vi har fått til er jo egentlig helt fantastisk, men det er ikke størrelsen det handler om. Det er kvaliteten. Kvalitet har alltid vært viktigere enn kvantitet. Vi har bygget stein på stein. Maijazz har hatt nesten alle de store internasjonale navnene innen jazz, samtidig som vi også har hatt de store lokale og nasjonale artistene, forteller festivalsjefen.

Han mener Maijazz også har vært med og formet hvordan man driver en festival i Stavanger.

Hele tiden, gjennom 35 år, har Maijazz rendyrket musikkformen.

– Det er jazz vi holder på med. For oss har det vært viktig at programmet skal være så bra at en skal kunne gå på hvilken som helst konsert og oppleve kvalitet, sier Andersen.

Per Hasse Andersen, festivalsjef for Maijazz. (Tone Helene Oskarsen)

Lokal, nasjonal og internasjonal

Festivalsjefen mener Stavanger har nytt godt av Maijazz. Festivalen har gjennom alle år skapt en festival med en god miks av det internasjonale, nasjonale og lokale jazzmiljøet

– Vi bringer en festival med internasjonalt snitt. En festival som kunne like gjerne blitt satt opp i London eller Berlin og blitt godt lagt merke til der, men den er altså her i Stavanger, sier Andersen.

Det er likevel den lokale forankringen som gjør at festivalen har kunne holdt det gående i 35 år.

– Uten den lokale befolkningen hadde vi ikke overlevd. Maijazz har et utrolig viktig pedagogisk samarbeid med kulturskolene, videregående skoler og UiS sitt fakultet for utøvende kunstfag. Samarbeidet er med på å rekruttere nye musikere, spre hvem vi er og hva vi holder på med og trygge framtiden. Kultur er viktig for en by, avslutter Andersen.

Jan Garbarek har avslutningskonserten på årets Maijazz. (Maijazz)

[ Mia Gundersen og Espen Hana er klare med nytt show ]