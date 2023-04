Pia Myrvold og Forus travbane inviterer til folkefest

Lørdag kombineres rikstoto-løpet med fargerik og levende kunst fra Pia Myrvold. I forkant av travløpet blir det folkefest med ponniridning, grilling, kunstutstilling og showløp med Myrvolds prosjekt, The Sumerians on Holiday. De mystiske, underlige og ikke minst fargerike sumererne skal faktisk opp på hesteryggen eller i sulky, og ha et showløp – «Sumerians on Holiday – a day at the hippodrome».

Prosjektet er inspirert av den urgamle sumeriske sivilisasjonen, som opprinnelig kom fra byen Ur.

– Den første sivilisasjonen vi kjenner til. De forsvant, men nå er de tilbake, og de er på ferie på jorden for å prøve forskjellige ting i verden. De har altså kunstneren Pia Myrvold som skal vise dem humanisme, kreativitet og menneskelige uttrykk. I serien The Sumerians on Holiday har de undersøkt mote, arkitekttur, billedkunst, musikk, film og MC-miljøet., biler og gravemaskiner – og nå er de på Forus travbane, forteller Myrvold til RA.

Programmet

Portene åpnes klokken 16.00. Det er mulig for barn å prøve seg på ponniridning. Pia Myrvold har utstilling i galleriet. Det grilles og selges mat og drikke.

Klokken 17.00 til 17.45 er det showløp med The Sumerians on Holiday som følges fra tribunen.

Klokken 18.50 er det ponniløp før V75 rikstoto-løpet klokken 19.15. Rikstoto-løpet varer fram til 22.00.

Klokken 22.15 er det konsert med stavangerbandet Armar og Bein i baren hos Paa Forus.

Travsjefen: – Spennende

Bjørn Bagstevold, daglig leder på Forus travbane, gleder seg til en dag utenom det vanlige.

– Nei, dette har vi ikke gjort før. Det er et spennende og artig initiativ fra Pia Myrvold. Det er hennes idé og konsept, som flettes inn i det vanlige travløpet på lørdag, sier Bagstevold.

Han kaller den kommende lørdagen for en «super-lørdag».

– Det blir først løp i Sverige på formiddagen. Deretter løp i Norge på ettermiddagen. Forus-løpene begynner 18.00. I forkant blir det en kunstnerisk familiedag som vi håper flest mulig vil få med seg.

Bagstevold sier at Forus travbane hele tiden utvikler og ser på nye konsepter for å få flere innbyggere til travbanen.

Forus travbane er Norges eldste travbane, og hadde sitt første løp 6. juni 1920. Hvert år avvikles det omkring 45 travkjøringer på banen, hvor de fleste er på tirsdager.

I fjor flyttet kunster Pia Myrvold inn i nytt atelier og åpnet nytt galleri i den tidligere Rex-restauranten på travbanen.

I januar samme år vendte multikunstner Pia Myrvold tilbake til røttene i Stavanger etter 30 år i Paris.

– Å ha atelier og galleri på en travbane er en helt ny arena for meg, sier Myrvold, som gjennom 40 år har jobbet internasjonalt og hatt baser i utlandet, spesielt i Paris.

– Det er spennende å kunne nå ut til flere og et nytt publikum som ikke er i det typiske kunt og kultur-segmentet. Det er viktig at kunsten er tilgjengelig til flest mulig, og at kunst og kultur ikke bygger seg inne i en slags høyborg, sier Myrvold.

