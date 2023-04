Stavangerkameratene kommer til Utopia i sommer. Det melder festivalen i en pressemelding tirsdag.

– De er nærmest blitt et husband for festivalen og Stavangers store allsang-garantist gjentar de magiske øyeblikkene med Utopia-publikumet. I tradisjons tro kommer Stavangerkameratene tilbake til Utopia for tredje gang på rad, for å lage fest og liv, skriver arrangøren.

Finalen i Melodi Grand Prix 2021 Oslo 20210219. Stavangerkameratene fremfører låten «Barndomsgater» under finalen i Melodi Grand Prix (MGP) 2021. Foto: Julia Marie Naglestad / NRK / NTB (Julia Marie Naglestad / NRK /NTB)

Samarbeidet oppsto sommeren 2015 da Tommy Fredvang, Kjartan Salvesen, Glenn Lyse og Ole Alexander Mæland ble spurt om å opptre sammen under åpningen av Vollyball-VM. Og det var konferansier Stian Blipp som i den anledning ga dem navnet «Stavangerkameratene».

Deres første utgivelse var singelen «Vekk meg opp» – en norsk versjon av Aviciis hit «Wake Me Up». Sommeren samme år ga de ut si andre singel «Bare så du vett det», per nå har den 33 millioner streams og har ligget lengst inne på Topp 200 (over 2000 dager) på Spotify Norge av alle låter. Påfølgende sommer ga de ut debutalbumet «Stavangerkameratene» og har siden dette turnert landet rundt og spilt noen av de største festivalene i landet, ifølge pressemeldingen.

– De er et unikt fenomen. Jeg skal ærlig innrømme at da vi booket dem tilbake i 2019 var jeg litt nervøs for responsen det skulle ha, men jeg har aldri opplevd en mer euforisk stemning enn da de tok scenen det året. I fjor toppet de det i Bjergstedparken, og de skapte en elektrisk stemning, sier festivalsjef Espen Knoph.

Stavangerkameratene føyer seg inn i en rekke av store artister som allerede er sluppet til Utopia: Karpe, Ballinciaga, Morten Abel med Stavanger Symfoniorkester, Emma Steinbakken, Undergrunn og Ash Olsen. Rundt 28 artister skal spille på Utopia i 2023.