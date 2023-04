Få OL-hopp ga mange hipp-hipp-hurra

Bjørn Paulson representerte Skjalg, og hadde hatt en bemerkelsesverdig utvikling som høydehopper i løpet av de første etterkrigsårene. Datidens reportere tok det som et eksempel på at det svarte seg å trene hardt og målbevisst. Det gjorde Bjørn Paulson. Han ga alltid full gass i alle sammenhenger, men uten at det nødvendigvis hadde sammenheng med at faren var sjef for byens gassverk.

Bjørn Paulson debuterte på friidrettsbanen i 1946 med å hoppe 1,71 og ble straks karakterisert av den gamle tikamp-legenden Helge Løvland, som et «av de største hopptalentene han hadde sett». Året etter ble Bjørn Paulson norgesmester i juniorklassen med 1,76, men bommet totalt i kretsmesterskapet som gikk en uke senere. Da stoppet han på 1,65.

1947 var året da Bjørn Paulson startet klatringen mot de store høyder. Han ble tatt ut til en nasjonal treningsleir og ble oppfordret til å gå over fra sin gamle «sakse-stil» til den nye «dykk-stilen». Det var en overgang som passet Paulson perfekt. I sitt første stevne med den nye stilen, slettet han den gamle kretsrekorden til Gerhard Meling med en centimeter. Paulson ga seg ikke før han hadde dykket seg over 1,87.

Høyden gjorde at hans navn ble notert med store bokstaver på friidrettsforbundets lister. Han sesongdebuterte i 1948 med å svinge seg over 1,90. Høyden sikret plass på landslaget mot Island. Det var ikke noe dumt uttak. Paulson vant like godt øvelsen med 1,93 og slo datidens beste norske høydehopper Birger Leirud klart.

Byhistorie Bjørn Paulson tok OL-sølv i høydehopp i London i 1948. (NTB)

Leirud var allerede uoffisielt klar for de olympiske lekene. Spørsmålet som olympiakomiteen drøvtygget på, var om den også skulle ta ut flere høydehoppere, for eksempel Bjørn Gundersen og Bjørn Paulson. Tyggingen stanset straks da begge, både barfothopperen Gundersen og dykkhopperen Paulson klarte 1,95 like før olympiaflyet skulle gå. For første gang – og sannsynligvis vil det aldri skje igjen – stilte Norge med tre høydehoppere i olympiske leker.

Bjørn Paulson, som hadde tatt en slags olympisk pustepause fra sine jusstudier i Oslo, ble karakterisert som en «iskald konkurransemann som var klartenkt og intelligent. Hans store styrke var at han alltid vokste med oppgavene». Nettopp Paulsons kalde og beregnende ro skulle han få godt betalt for under hoppkonkurransen som foregikk på den første olympiske konkurransedagen, den 30. juli 1948.

Høydehopp ble en langdryg affære som stilte store krav både til deltakernes nerver og utholdenhet. Konkurransen startet om formiddagen. Kvalifiseringsgrensen var satt til 1,87. Finalehoppingen skulle skje om ettermiddagen. Mens hopperne startet på høyden 1,60 og beveget seg langsommelig mot kvalifiseringsgrensen, knuste den tsjekkiske langdistansekongen Emile Zatopek sine konkurrenter på 10.000 meter. Han kom i mål 300 meter foran sølvmedaljevinneren Alain Mimoun. Trønderen Martin Stokken ble nr. 4, et snaut minutt etter Zatopek, men bare fem små sekunder fra bronsemedaljen.

Da resultatlisten ble offentliggjort, skjedde stevnets første skandale. Det skulle bli flere. Martin Stokken ble utropt som nr. 5 selv om alle på tribunene – tydeligvis bortsett fra dommerne – hadde sett at han var minst 15 meter foran sin svenske rival i mål. En norsk protest skulle imidlertid resultere i at rettferdigheten skjedde fyllest. Stokken fikk sin fjerde plass som han var vel tilfreds med. «Jeg holdt jo på å besvime av varmen halvveis i løpet,» forklarte han før han umiddelbart dro hjem til politijobben i Trondheim.

Som et eksempel på datidens journalistikk og uttrykksmåter, tar jeg med et avsnitt fra en av «Benna «s – Bernhard Lunds – stemningsrapporter i Aftenbladet. Han la ikke skjul på at han satt ved siden av FNs generalsekretær Trygve Lie på friidrettstribunen. Han undret seg over at Lie ikke var blitt plassert på hovedtribunen sammen med de kongelige, men måtte sitte i «Benna «s sektor hvor setene «mest minnet om stolene i Folken før ferien …»

Alle de tre norske hopperne klarte kvalifiseringen, mens den amerikanske favoritten, 2-meters hopperen McCrew, så vidt maktet å kvalifisere seg i sitt tredje forsøk. Før finalen var derfor tonen optimistisk i den norske hoppleiren. Hopperne hadde klart å markere seg.

Fra sin tribuneplass har «Benna» notert disse observasjonene fra kvalifiseringen: «Bjørn Gundersen vakte stor oppmerksomhet fordi han hoppet barføtt, og det var jo litt rart at gutten fra Elverum gjorde det, mens svartingene fra Afrika, og deriblant prins Andreouy, hoppet med piggsko».

Før hoppfinalen skulle starte, åpnet himmelens sluser seg til akkompagnement av noen kraftige tordenskrall. Uværet kom fort, og forsvant like fort. Etter stevnet var det noen nordmenn som mente at tordenskrallene egentlig kom for tidlig; de var selvsagt ment som en himmelsk seiers hyllest til den norske sølvvinneren …

Etter stevnet fikk ellers Bjørn Paulson et gratulasjonstelegram fra sin gode venn og klubbkamerat, hekkeløperen Arnt Garpestad fra Stavanger. Det lød: «Du er verdens frekkeste fyr». Sannsynligvis henspilte det på et kjapt utspill fra Paulson før finaleomgangen skulle starte. Han foreslo for de øvrige finalistene at første høyde skulle være 1,90. Det var ingen som våget å si noe annet siden de allerede hadde kvalifisert seg med 1,87.

Paulson klarte 1,90 i første forsøk, Leirud i annet, mens barfothopper Gundersen og favoritten McCrew, rev. Paulson tok også neste høyde, 1,95, i første forsøk, mens Leirud måtte si takk for seg. Høyden 1,98 var det bare australieren John Winter som klarte. Paulson og fire andre ble stående på 1,95, men siden Paulson hadde gjort færrest hopp, var sølvmedaljen hans.

Det var for øvrig så vidt hopplisten bar for vinner Winter. Listen leet lenge på seg før den omsider fant fast feste på 1,98. Winter hadde langt vanskeligere for å bevege seg. Han skadet seg i nedspranget, så mye at han ikke ville ha klart å gjøre flere hopp. Hadde listen falt ned, ville Paulson ha fått gull …

Nå hører det også med til historien at Bjørn Paulson skadet kneet under forsøkshoppingen, og måtte behandles med en smertestillende sprøyte før finalen. Virkningen av den skal ha blitt borte da hopperne var kommet til 1,98. Selv avviste Paulson kontant at han var hemmet av skaden, og gjorde det helt klart at konkurransens aller beste hopper var australieren. Winter brukte «saksestilen» og hadde en helt utrolig spenst, sa Bjørn Paulson som av avisreportere ble utropt til den hopperen som utførte dykkstilen på den beste måten.

Etter konkurransen la imidlertid amerikanerne inn en protest hvor de hevdet at alle de fem hopperne som klarte 1,95, måtte få sølvmedalje. Blant disse var det to amerikanere. Appellretten ga protestantene først medhold, men da protesten noen timer senere ble behandlet av den olympiske dommerkomiteen, ble protesten blankt avvist under henvisning til regelverket. Bjørn Paulson ble alene med sin sølvmedalje fordi han hadde færrest hopp.

Både Paulson og Paulsen deltok i OL

Nå var ikke Stavanger bare representert med Paulson under lekene, men også Paulsen. Det gikk ikke like godt med Liv Paulsen som for Bjørn Paulson under lekene. Selv om «Benna» sterkt understreket hvor stilig hun var i sin olympiske paradedrakt, var det ikke gammel stil over hennes prestasjoner på friidrettsbanen. Hun var tydelig preget av varmen og omgivelsene, og var ikke i nærheten av de resultatene hun hadde oppnådd på hjemmebane. På 100 meter var hun sjelden dårligere enn 12,6 hjemme. I sitt olympiske forsøksheat ble hun sist med 13,1. Verken på 200 meter eller i kulestøt gikk det bedre for henne i London-varmen.

Det var kanskje derfor hun ikke var å finne da en del av de norske deltakerne ble invitert til kongelig lunsj på Buckingham Palace. Selv om Bjørn Paulson lette lenge etter sin nesten-navnesøster, var ikke lærerinnen å finne noen steder. For henne var ikke London-lekene den samme feststunden som den var for Bjørn Paulson. Det hadde også startet galt for Liv Paulsen. Da hun kom til Oslo var ikke hennes piggsko klare, og den lederen som hadde lovet å ta skoene med til London, glemte dem på flyplassen. Hun hadde derfor ingen god følelse før konkurransene startet.

Bjørn Paulson hadde for sin del de aller beste følelser før konkurransen. Han fortalte for eksempel: «På bussen fra Oslo og ut til flyplassen på Fornebu, fant jeg i setet mitt en ettøring som hadde kronen vendt opp. Det tok jeg som et usedvanlig godt tegn selv om de andre mente at jeg måtte være overtroisk. Da jeg på vårt firemanns rom i Richmond, også så en stor spinnekjerring krype oppover den ene veggen, følte jeg at det med var et tegn på at jeg var inne i en god periode. Da Birger Leirud ville klaske til den, måtte jeg straks stoppe han. Det ville bety ulykke. Jeg fortalte at hvis han drepte spinnekjerringen, ville ikke han klare mer enn 1,85. Han drepte den ikke, og klarte mer …»

Bjørn Paulson ble hjertelig hyllet da han returnerte til Stavanger og straks deltok utenom konkurranse i politimesterskapet. Han hoppet 1,90 før han på den midterste augustdagen satte sesongpunktum i Bergen med 1,93. «Nå skal jeg konsentrere meg om jussen og eksamen», fortalte han før han forsvant fra sportssidene. Etter hvert dukket han opp på andre sider som en mangeårig og markant statsadvokat i Telemark.