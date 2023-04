Vinstokk som ble til politisk besvær

Mot slutten 1930-tallet satte byens formannskap ned en tremanns spesialkomité som skulle fremme forslag om et byvåpen og et byflagg for Stavanger. Da hadde allerede første arkivar Hallvard Trætteberg ved Riksarkivet, arbeidet i flere år med å utarbeide et byvåpen. Det var hans arbeid som skulle konfirmeres av det som kanskje i dag ville ha blitt karakterisert som en ekspertkomité.

Trætteberg hadde tatt utgangspunkt i et segl som det sies at borgermester Alexander Kielland hadde funnet ved tilfeldighet. Det stemte med beskrivelsen av byens eldste segl fra 1591. De tre komitémedlemmene – ordfører L.W. Hansen, redaksjonssekretær Jens Amundsen i 1ste Mai og Anders Bærheim – debatterte og diskuterte uten å komme til enighet. De var mest uenige om hvilke formuleringer som skulle brukes for å definere hva byvåpenet forestilte. Stridens kjerne var egentlig ganske banal, sett gjennom ettertidens brilleglass.

Skulle grenen med de tre blader som fantes på byseglet fra slutten av 1500-tallet, defineres som «en kvist» – eller som en «vinranke»? Ingen ville kalle grenen for en eikegren selv om eikeskogene sto tett på Stavanger-halvøya i hine og hardere dager. Både Amundsen og Bærheim var urokkelige i sin egen skråsikkerhet på at deres synspunkter var de eneste saliggjørende.

Stavangers byvåpen Arkitekttegning av Stavanger byvåpen Kopi etter H. Trættebergs tegning fra 1932. (byarkitekten)

«Jamun» som hadde skrevet kilometervis om byvåpenet i 1ste Mai – noen mente at det var det eneste han skrev om i bladet – formulerte følgende forslag til vedtak: «Stavanger bys våpen er i blått, en gull (eller gul) liggende avkvistet vinranke med blader og slyngtråder».

Bærheim ville ikke være dårligere og foreslo: «Stavanger bys våpen er en i gull (eller gul) liggende kvist med tre blader og to utløpere.». Spørsmålet var hvor komiteens tredje medlem, ordføreren, ville havne. Han falt ned på Amundsens synspunkt. Det smakte tydeligvis ikke vondt å kalle en vinranke for en vinranke – selv om ikke nettopp vinranker vel er den veksten som har satt det sterkeste preget på Stavangers jordsmonn.

Torsdag 2. mars 1939 skulle formannskapet i Stavanger ta standpunkt til komiteens delte innstillinger. Den gang foregikk møtene for svært så lukkede dører hvor ingenting sivet ut til avisene. Derfor er den eneste avisomtalen av debatten i formannskapet – karakteristikken «en lang debatt om saken» – men avstemmingen viste at «Jamun» fikk støtte av 12 representanter, mens fire foretrakk Bærheims formuleringer.

Før bystyrets endelige møteavgjørelse i saken, kommenterte Aftenbladets den gang muntre mann Per «Charivari» Thomsen situasjonen på følgende vis: «Nå er det mange som ikke riktig skjønner hvorfor Stavanger bystyre i dag skal velge en vinranke. De svever i den beklagelige misforståelse at et byvåpen skal gi uttrykk for noe som er karakteristisk for vedkommende by. Det er ikke det det kommer an på. Det det kommer an på, er tradisjon. Og tradisjon vil si at når byens bra borgere i flere hundre år har hatt et byvåpen som de dels trodde var eikestubbe, dels trodde var et eller annet tre i sin almindelighet, og videnskapen så fastslår at det betyr noe som ingen noen gang har tenkt på, da er det tradisjon. Derfor er vi i dag nødt til å velge vinranken …»

Spørsmålet som tydeligvis opprørte byens sinn var vinranken. Professor Kolsrud var blitt engasjert som sakkyndig, og hadde fastslått at grenen var en vinranke. Han ble da også sentral i bystyredebatten den 27. april, og fikk sitt pass påskrevet av flere. Senere ordfører Michaelsen gikk kanskje lengst da han hevdet at «Kolsrud likefrem hadde hånt byen i sine fortolkninger av det gamle seglet. Utgreiinga hans burde vært sendt tilbake til ham og en burde ha opplyst ham om at Stavanger by fraba seg hans insinuasjoner». Mindre kunne ikke gjøre det fra hans munn.

Også senere ordfører Magnus Karlson var kritisk til at grenen skulle blitt kalt for en vinranke. Han hevdet med all mulig styrke at «det ikke var nødvendig å fortolke kvisten i merket slik det var gjort. Det var en kvist med spirer – det kunne alle se – og enten det var hyll, vinranke eller noe annet, kunne for så vidt være det samme», poengterte Karlson som både var avholdsmann og vegetarianer.

Redaktør Chr. S. Oftedal i Stavanger Aftenblad pekte på at førstearkivar H. Trætteberg som hadde formgitt byvåpenet i tråd med de heraldiske bestemmelser, hadde sagt at en kunne velge den korteste definisjonen som kunne forsvares. Redaktøren la til at «en bare kunne bruke det ene ordet stav. Men Kolsrud ville ha med i definisjonen det han sjølv hadde funnet ut, nemlig at kvisten var en vinstokk. Spesialkomiteens flertall burde ikke ha bøyd seg for en forfengelig professors krav, men svart at vi holder oss til ekspert Trætteberg», avsluttet Oftedal.

At vinranken var vond å svelge, kom tydelig til uttrykk da Klaus Sletten mente at med en vinranke som bymerke, ville det gi vatn på mølla til de folk som bare hadde hånsord til overs for byen. Einar Sørensen så imidlertid mye positivt med en vinstokk som by-symbol. Vinranken klatret oppover slik som byen også gjorde det, «særlig i vanskelige tider som disse».

Senere ordfører Tjalve Gjøstein sa mot slutten av den lange debatten at «når de sakkyndige er enige om at det er en vinstav, så er det ganske molboaktig å være redd for å fastslå dette». Finansrådmannen rundet av den lange debatten, hvor spesielt Anders Bærheim talte lenge og ofte for sitt syn, med å understreke at «han syntes det var forstemmende mye av det som var sagt i denne saka, og han håpet derfor ikke å få se det på trykk i avisa … «Til slutt var det 22 som stemte mot å benevne kvisten som vinranke.

Noen erfarer at det slett ikke er lett å flytte fra nissen, Stavanger by erfarte at det heller ikke var lett å fjerne seg fra vinranken. Da byvåpenet endelig ble godkjent i statsråd 4. august 1939, var imidlertid innstillingen gjort gjenstand for språklige endringer fra riksantikvar Harry Fett som heller ikke unnlot å slå fast at «det tør antas å være fastslått at våpenfiguren i byens eldste kjente segl, skal oppfattes som en vinranke …»

Han løftet imidlertid en pekefinger mot ordlyden i definisjonen av fargene etc. som han vil ha endret. Det heter i innstillingen fra riksantikvar Fett som regjeringen slutter seg til: «Uttrykket i blått er etter riksarkivarens skjønn mindre heldig og bør – også av hensyn til formuleringa av andre våpendefinisjoner – byttes om med «på blå bunn». Parentesen med ordene «eller gul» må strykes. Gul farge i våpentegning eller våpenflagg betyr gull. Ordet gull bør flyttes og settes foran vinranke. Endelig bør flertallsformen blader i samsvar med de nå gjeldende rettskrivningsregler rettes til blad …» Dermed var riksantikvaren nådd fram til denne definisjonen av Stavanger byvåpen: «Byens våpen blir på blå bunn en liggende avkvistet gull vinranke med blad og slyngtråder».

Byflagget som aldri ble godkjent

Nå var det ikke bare et byvåpen som bystyret diskuterte på 1930-tallet. Det handlet også om å skaffe byen et eget byflagg. Ikke bare ett, men faktisk to. Bystyret ville ha et såkalt Rådhusflagg hvor byvåpenet var sentralt plassert, men i tillegg et eget byflagg inndelt i geometriske horisontale felter.

Heller ikke om det foreslåtte flagget var det enighet i spesialkomiteen. Flertallet vil inndele flagget i fire horisontale felter med fargene blått og gult, mens mindretallet Bærheim, ville ha et geometrisk inndelt flagg med tre vertikale felter, blått, hvitt og grønt. Han ville også ha byvåpenet plassert på det hvite feltet i midten.

Selv om bystyrets flertall ønsket seg både i pose og sekk – et rådhusflagg med byvåpen og et eget byflagg – fikk det ikke fullt gjennomslag – verken hos riksantikvar eller regjering. Riksantikvaren skriver at «ganske visst er det geometrisk inndelte flagg korrekt formet», men antikvaren legger til at det er «vanskelig å innse nødvendigheten eller ønskeligheten av at det institueres to rekker av bysymboler».

Regjeringen støttet hans nei til det foreslått byflagget samtidig som riksantikvaren presiserte at «benevnelsen rådhusflagg om byvåpenet i flaggform ikke bør bli tatt i bruk». Regjeringen ga imidlertid en liten velviljens finger til byen da den vedtok at «spørsmålet om to slags byflagg var for lite greid ut til at en iallfall for tida kunne tilrå godkjent også et geometrisk inndelt byflagg, ved siden av det egentlige våpenflagget».

Ordfører L.W. Hansen tok avslaget med fatning og forkynte for folket at «når blir det altså bare å få overført våpenet på blå bunn, og så har vi vårt framtidige byflagg». Med glede så han fram til at Bertha Bergs legat skulle bekoste to nye festflaggstenger i metall. De 22 meter høye stengene skulle få et granittfundament og koste 6500 kroner.

Selv om ordfører Hansen understreket at det var formannskapet som skulle bestemme plasseringen av de nye flaggstengene, betrodde han 1.ste Mai at han hadde sitt eget favorittsted. «Flaggstengene kunne stå på hver sin side av Kielland-statuen på torget. Da ble det som et fotballmål med Kielland som målvokter», mente Hansen som la til at den ene flaggstangen skulle bære byens nye våpenflagg, mens den andre stangen hadde det norske flagget …