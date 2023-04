Klar for premiere: – Dette har Stavanger aldri sett før

Stavangerkunstner Emilie Hetland har jobbet med teaterforestillingen «Revolutionary» i mange år. Neste uke er premieren, og publikum blir tatt med til den russiske revolusjonen og Alexandra Kollontai sitt opprør.

– Denne forestillingen handler om Alexandra Kollontai. Hun var den eneste kvinnelige ministeren i Lenins første regjering etter den russiske revolusjonen i 1917. Hun har levd et liv som er en slags Tolstoj-roman, som ender i revolusjon og Stalins terror. Vi følger hele livet hennes, men i en sirkus-kontekst, sier Hetland til RA.

Hun forteller at publikum kan forvente seg sjonglering, trapes, dans og fysisk teater.

– Lenin fungerer som en slags sirkusdirektør, men det er litt sirkus-makabre. Første del av forestillingen handler om hvordan de revolusjonære bygger opp dette sirkuset. Forestillingen blir presentert av ensemblet som er en slags «teater-sirkustrupp» som er her for å fortelle denne historien, forklarer Hetland, som selv har hovedrollen som Alexandra Kollontai.

– Alexandra Kollontai ble nesten 80 år, så det er snakk om to revolusjoner og to verdenskriger. Det er mye levd liv, og mange paralleller til hva som skjer i Europa i dag, sier Hetland.

Aktuell handling

Hetland forteller at hun har jobbet med forestillingen i mange år, helt siden hun leste Alexandra Kollontai sin biografi i 2017.

– Jeg har blitt overrasket over hvordan den har blitt mer og mer aktuell. Den er kanskje mer aktuell nå, enn den var når vi startet, sier hun, og understreker hun er glad for at forestillingen endelig skal ha premiere.

– Prosjektet har jo møtt sine utfordringer. Global pandemi og sånne ting, påpeker hun.

Hun mener publikum kan forvente seg mye humor og mye underholdning, men også at det er et stort alvor i forestillingen, når det først spisser seg til.

Hetland sier målgruppen for forestillingen er bred, og peker på at den passer for unge fordi dette er en del av historien de aller fleste ikke kjenner til, samtidig som forestillingen kan være interessant for de litt eldre, fordi Alexandra Kollontai gjerne er en person som ikke så mange kjenner til.

– Men du gjenkjenner navn som Lenin og Trotskij, og disse er jo karakterer i forestillingen, sier hun.

Det blir satt opp en egen forestilling for videregåendeelever, som Hetland gleder seg litt ekstra til.

– Jeg er spent på hvordan de kommer til å ta materialet.

Emilie Hetland lover sirkus-stemning under forestillingen. (Privat)

Lagsport

Hetland håper at folk kommer til å sitte igjen med en følelse av refleksjon, og et ønske om å vite litt mer, etter forestillingen.

– Teater på sitt beste får deg til å reflektere over noe nytt, enten i verden eller i deg selv, sier hun.

– Hva kan publikum forvente seg?

– De kan forvente seg revolusjon i mange ledd. De kan forvente seg et menneske som prøver veldig hardt å få til noe. Og de kan forvente seg ny dramatikk og et sammensurium av følelser som gjør at de tar i bruk hele følelsesregisteret. Det blir dans, fysisk teater, og sirkus. Det er vanskelig å si én ting fordi forestillingen har så mye i seg. Men det viktigste er at de kommer til å se noe de aldri har sett før i Stavanger. Det er jeg ganske sikker på, sier Hetland.

– Hvilke følelser har du selv før premieren?

– Jeg er spent, litt nervøs, men mest glad. Jeg gleder meg til å få vist hva vi har jobbet med. For dette er et prosjekt som betyr veldig mye for meg.

Hetland understreker at teater er en lagsport, og roser alle som har er involvert i produksjonen av forestillingen.

– Vi har et kreativt team fra hele Europa og en regissør fra USA, sier hun.

---

Fakta om forestillingen

Revolutionary er den første forestillingen i Volya Teaters serie om revolusjonære kvinner.

Forestillingen er ledet av Stavangerkunstner Emilie Hetland, regissert av irsk-amerikanske Katie O’Halloran, med et stort internasjonalt ensemble.

Forestillingen spilles på engelsk.

Premieren er 12. april.

Det er satt opp tre forestillinger på Stavanger konserthus i Zetlitz-salen.

Forestillingen har fått støtte fra blant annet: Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Kulturrådet, Fritt Ord, Den kulturelle skolesekken, ulike fond for utøvende kunstnere, Dramatikkens hus og Stavanger konserthus.

---