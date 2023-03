Ny artist til Mablis: – Elektrisk stemning

No. 4 kommer til Mablis 2023. Det melder Mablis i en pressemelding tirsdag kveld.

– Nok et fint navn på plakaten. Vi er veldig stolt over bookingavdelingen vår, de har skapt et godt og variert program som er helt i tråd med stemningen vi ønsker å sette i skogen denne helgen, skriver Mablis i pressemeldingen.

Prøysenprisen 2017 Julia Witek, Ingeborg Marie Mohn og Emilie Christensen i gruppa No. 4 (Håkon Mosvold Larsen/NTB)





No. 4, bestående av Emilie Christensen, Ingeborg Marie Mohn og Julia Witek har ifølge pressemeldingen gått gradene fra intimkonserter for venners venner via støvete klubbscener og Rockefeller til Operahuset, hovedscenen på Øyafestivalen og Oslo Spektrum.

No. 4, har tre Spellemann nominerte album og over 35 millioner Spotify-streams.

– Når bandet spiller live er konsertene preget av allsang, dans og elektrisk stemning i luften, skriver Mablis.

---

Fakta om Mablis

Mablisfestivalen er en todagers utendørs musikkfestival som arrangeres i Vålandsskogen – i gåavstand fra Stavanger sentrum.

Mablis har fri aldersgrense, hvor barn under 14 har gratis adgang ifølge av voksen med billett.

Mablis 2023 blir gjennomført 16. – 17. juni 2023

Bekreftede artister 2023:

Aurora

Lars Vaular

Hilde Selvikvåg

Madrugada

Jonas Benyoub

Marstein

Bastian!

Dina Ögon

Stig Brenner

No. 4

---