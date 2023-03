Ligger Norges tøffeste scene gjemt på Jæren?

I et gammelt industri-telt kledd i tre på jærkysten, ligger Ogna Scene.

Et krøkkete sted å legge en kulturscene med ambisjoner om å være den tøffeste av sitt slag i Norge, vil noen mene.

Da Hans Berge Stokkeland realiserte ideen sammen med noen venner tilbake i 2012, var de av en annen oppfatning. Etter et tiår ser virkeligheten ut til å vippe i Stokkelands favør.

Ogna Scene er en del av Grønefed kulturtun som feirer 25 år i 2023. (Mari Wigdel)

– Visjonen er å bygge den tøffeste scenen i Norge og det er vi på veldig god vei til. Det er mange som sier at dette er den kjekkeste plassen de spiller på. Vi arrangerer i hvert fall 120 konserter i løpet av. Noe taper jeg jævlig mye på, men på «jabnå» går det i balanse til syvende og sist. Jeg har hatt konserter hvor det har vært én publikummer, sier Hans Berge Stokkeland til RA.

Kulturscenen er skapt med jærsk mentalitet.

– En steingard bygges stein for stein, sier Stokkeland og ler.

– Jeg liker å glede andre folk og syns det er dritgøy å arrangere, forteller Hans Berge Stokkeland som var med og startet Ogna Scene. (Mari Wigdel)

– Verdt en reise i seg selv

Det er første lørdag i mars og duket for «Ordslepp», et årlig vårarrangement som stelles i stand for femte gang på rad.

Åtte forfattere og lyrikere, fra Rogaland eller med virke her, fikk ti minutter til å lese opp fra tekstene sine. Både godt etablerte og debutanter var på scenen. Kristin Hoffmann, Rune Salvesen og Svein Hestvaag. Blant debutantene var Lovise Lea og Marthe Reienes.

Rune Salvesen leste opp fra sin nyeste roman «Skjoldmøytrilogien» . (Mari Wigdel)

– Det går an å dreba folk med for møje litteratur, sier romanforfatter Rune Salvesen fra scenen.

[ Pia Myrvold bak ny utstilling: Åtte kvinner stiller ut på kvinnedagen ]

Lang flere har utsatt seg for faren sammenlignet med tidligere år. Svein Erik Reienes, som er arrangør og initiativtaker til arrangementet med Vigdis Maria Tjørhom, forteller at det aldri har vært mer folk enn i 2023.

Svein Erik Reienes er en del av Poesikameratene og har arrangert Ordslepp hvert år i fem år. (Mari Wigdel)

– Tidligere har vi vært 20–25 stykker. Det er jo siste dag i vinterferien i Stavanger. Men denne gangen tror jeg vi er 50–60 stykker. Det er veldig kjekt, men litt skummelt også!

På spørsmål om hvorfor Ogna Scene ble valgt som scene for Ordslepp, svarer initiativtakeren:

– Å komme hit er en reise i seg selv. Kjører man ytterveien ser du hele Jæren, havet og merker at det er vår i luften.

Krimforfatter Svein Hestvaag leste opp fra sitt nyeste verk «Låtskriveren» som ikke er en krimroman. - Det skjer noe med deg når du begynner å bli gammel. Trangen til å bli seriøs vokste seg sterk og stor etter syv krimromaner som var både lettbeinte og politisk ukorrekte. Jeg tenkte jeg skulle gjøre det godt igjen, derfor skrev jeg på nynorsk i tillegg, sier Hestvaag fra scenen. (Mari Wigdel)

Flest tilreisende

Daglig leder Hans Berge Stokkeland forteller at kulturtilbudet har blitt mer populært blant de mer urbant bosatte i løpet av årene.

– Det er lite folk fra Ogna, Brusand og Sirevåg som kommer. De fleste gjestene er tilreisende fra Stavanger, Sandnes og Egersund. Det har bygd seg gradvis opp.

Ogna Scenes evne til å tiltrekke seg folk fra handler om bredde i programmet.

– Jeg kan ikke basere alt dette på en gruppe mennesker. Ogna er en for liten plass til det. Derfor er det viktig med et allsidig program. Her er det alt fra lovsang, alternative arrangementer, jazz, samtidsmusikk. Det er en ekte kulturscene.

Kulturscenen ligger noe krøkkete til. Togstasjonen ligger 15 minutter unna scenen. Noe motvillig her Stokkeland gått til innkjøp av en Caravelle med ni seter som nå tjener som en shuttlebuss.

Shuttlebussen bringer gjester som kommer med tog fram og tilbake fra Ogna Scene. (Mari Wigdel)

– I alle tider har gjester kommentert at det skulle vært en shuttlebuss. Da har jeg bare tenkt «fuck off, det er altfor mye arbeid». Men så kjøpte en gammel Caravelle med ni seter i. Det har blitt superpopulært. Noen ganger kommer det 40–50 mann med toget, og da er det ikke sjanse i helsike til å få alle med. Da begynner gjerne noen å gå og har forståelse for det, sier han og ler.

– Den mest takknemlige jobben man har her, er å kjøre shuttlebuss.

Inger Lise Gowart-Olsen er shuttle-sjåføren.

– Det er kjekt å ta imot gjestene. Dette er en kulturscene, et fristed for kunstnere, forfattere og frie sjeler. Vi behøver denne plassen mer enn noen gang. Det er bare fryd, bare smil, sier hun.

Gowart-Olsen har i år startet opp et nytt konsept kalt «Livets Scene» som er et tilbud på onsdager. Tematikken er livet selv, forteller hun. Blant kommende foredragsholderne er Terje Toftenes og Susanne Heart. (Mari Wigdel)

