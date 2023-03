Pia Myrvold bak ny utstilling: Åtte kvinner stiller ut på kvinnedagen

PHASES er tittelen på kvinnedagsutstillingen i galleriet til Pia Myrvold på Forus, der åtte billedkunstnere og åtte kvinner stiller ut sammen med ett verk hver. Åpningen er 8. mars klokken 18.00. I tillegg til utstillingen blir det program med taler, musikk og mingling.

Kunstnerne donerer overskuddet av salget til Amnesty Internasjonal Norge, og organisasjonens arbeid med å hjelpe kvinners rettigheter i Afghanistan, Iran, Ukraina og resten av verden.

Myrvold, som har både galleri og atelier ved travbanen på Forus, er også kurator for utstillingen. De åtte kvinnelige kunstnerne er nøye utvalgt.

– Jeg har invitert åtte kvinnelige kunstnere fra Norge, pluss ei fra Iran som er i eksil i Paris. Det er en stor ære å samle noen av landets dyktigste billedkunstnere. Kunstnerne har vist energi og stamina til å tro og arbeide med sine talent, og arbeide videre i en internasjonal klangverden som ikke favoriserer kvinner, forteller Myrvold til RA.

Tøffere å være kvinne

Det er langt tøffer å være kvinne enn mann i kunstens verden, ifølge Myrvold.

– Kvinnelige kunstnere har alltid måttet jobbe ekstra hardt for å få anerkjennelse, bli trodd, bli satset på og bli investert i. Det er egentlig et paradoks, siden det ofte er kvinner som driver gallerier. Det er noe psykologisk som ligger i oss. Kvinner beundrer ikke andre kvinner på samme måte som menn beundrer andre menn, sier Myrvold.

Myrvold har 40 års erfaring som kunstner, både i Norge, Paris og internasjonalt. Hun synes det er spennende å kunne invitere til en utstilling hvor kvinner løfter hverandre opp i stedet for å konkurrere.

– Som kunstnere viser vi i PHASES respekt for hverandres ulikheter, sier Myrvold.

PHASES har også dobbelt betydning.

– Det kan bety både ansikter og faser, forklarer Myrvold.

Pia Myrvold har flyttet inn hos Forus Travbane. På kvinnedagen åpner utstillingen PHASES, som består av åtte verk av åtte kvinnelige billedkunstnere. (Arne Birkemo)

[ Flytter hjem: – Oslo har Edvard Munch. Stavanger har Pia Myrvold ]

Kvinnedag-utstillingen er den første utstillingen til den nystartede stiftelsen Pia Myrvold Art Foundation, som har store planer på Forus. (Arne Birkemo)

[ Pia Myrvold åpner galleri ved Forus Travbane ]

Ny stiftelse

8. mars-utstillingen er også den første utstillingen til den nystartede stiftelsen Pia Myrvold Art Foundation (PMAF).

– Stiftelsen har startet PMAF Friends, som er en kunstklubb på Forus som samler ulike kunstnere og ulike uttrykk. Her lager vi et institutt for levende kunstprosesser, med utstillinger, konserter, foredrag, reiser og mye mer, forteller Myrvold.

Hun bor på Fogn hvor hun også har galleri og markedsplass i sommerhalvåret. Nå har hun også store planer for sitt nye galleri og atelier på Forus travbane.

– Vi kommer til å gjøre mye kjekt på Forus. Den 29. april arrangerer vi Forus Folkefest i samarbeid med Paa Forus og travbanen. Hovedattraksjonen er et showløp med travhester og kusker i Sumerians-kostymer

Stiftelsens mål er også å ivareta de viktigste hovedverk i Pia Myrvolds internasjonale karriere, fra 1985 til nå – og gjøre verkene tilgjengelig for allmennheten.

---

Kunstnerne:

Unni Askeland

Therese Nortvedt

Tove S. Hellerud

Edvarda Braanaas

Tove Storm

Manuela Hofer

Parya Vatankhah

Pia Myrvold

---