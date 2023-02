Ordfører med sans for takt og tone

Den danske konsul Lauritz Wilhelm Hansen som døde for 70 år siden, ble betraktet som en «samspillets mann» – uten at det nødvendigvis hadde sammenheng med at han trakterte sin bratsj med både iver og kunnen. I Stavangers ordførerhistorie er det vel bare han som først og fremst forbindes med byens musikalske liv.

Han var ordfører i Stavanger for 85 år siden da Stavanger i løpet av noen måneder fikk to profesjonelle orkester, radioensemblet og Stavanger byorkester. I slutten av november i 1937 ble det besluttet at de forskjellige radiosenderne i landet skulle bli synkronisert. På det viset fikk Norge plutselig et nasjonalt radioprogram. Alle de regionale senderne skulle fra da av sende samme radioprogram samtidig.

Beslutningen ble i første omgang slett ikke mottatt med jubel av musikerne i Stavanger. Tvert om slo fiolinisten Arne F. Grønlund og hans sekstett til med en forsiktig revolusjonsetyde. De mistet nemlig sine middagskonserter som var blitt sendt fra Stavanger-senderen annenhver dag. Nå skulle middagskonsertens toner springe ut fra hovedstaden. For de lokale musikerne betydde beslutningen en kraftig nedgang i lønn.

Siden begynnelsen av 30-tallet hadde Arne F. Grønlund og hans musikere holdt konserter i radio. Innspillingene startet fra et lokale i Romsøes Konditori. Da et nytt radiostudio sto ferdig i Solagaten, flyttet musikerne med på lasset. Betalingen for kringkastingskonsertene hadde aldri vært mye å skryte av, men en for en profesjonell musiker i Stavanger den gang, var den likevel livsviktig. Den sikret mesteparten av det daglige brød.

Er budskap ble spilt om igjen og om igjen til alle som ville lytte, men også gjentatt og gjentatt i de øregangene som forsøkte å stenge ute musikken fra Stavanger: «Stavanger måtte få tilbake et fast radioensemble med profesjonelle musikere. Ikke bare for musikernes skyld, men like mye for deres betydning for det totale musikklivet i byen».

Først og fremst var det ordfører L.W. Hansen som fremførte kravet. Han hadde i årevis spilt en sentral rolle i det lokale musikkliv. Han var derfor genuint interessert i å få en lykkelig byløsning på saken. Det var ikke bare en jobb han gjorde fordi han som ordfører også hadde slikt å bestille …

Tonene fra Stavanger nådde fram til de rette instanser i hovedstaden. Snaue fire måneder etter at Grønlund og hans musikanter hadde pakket ned sine instrumenter, ble det besluttet at Stavanger igjen skulle få et fast radioensemble på sju musikanter. Fiolinisten Gunnar Knudsen fra Drammen ble tilsatt som kapellmester, mens Arne F. Grønlund ble tilbudt jobben som førstefiolinist. Han skulle slippe å prøvespille for jobben. Det måtte til gjengjeld de øvrige søkerne. Hugo Kramm kom ens ærend fra Oslo for å skille klinten fra den musikalske hveten.

For Stavanger Radioensemble ble 17. mai 1938 en minneverdig dag. Presis klokken 08.10, mens folk flest forberedte seg til nasjonaldagens feiringer og festligheter, hevet Gunnar Knudsen sin fiolinbue, nikket til sine musikere, og de første tonene fra Stavangerensemblet kunne høres over landet. Det var for første gang at den spesielle Stavanger-klangen lød mellom bakkar og berg, både utmed havet og i innlandet. Senere skulle lyden fra Solagaten bli velkjent. Tre ganger i uken skulle ensemblet konsertere – på det som onde musikalske tunger karakteriserte som «dialekt». Sola-gatens studio bød på en metallisk klang, og stundom støt fra trafikken.

At beslutningen om å opprette ensemblet var viktig og riktig, viste seg på flere måter. Ordfører L.W. Hansen ventet ikke mange taktslagene før han trommet sammen en komité som skulle jobbe for å få startet et 15 manns byorkester i Stavanger. Radioensemblets medlemmer skulle danne grunnstammen. Ordfører Hansen var heller ikke i tvil om at konsertrepertoaret i hovedsak måtte bestå av det han kalte for populær musikk. Han ville også ha en offentlig finansiering av de nye musikerne i orkesteret.

Ordfører L.W. Hansen – som selv første stiftelsesprotokollen i pennen – så suverent bort fra at Stavanger allerede hadde et symfonisk orkester. Seks år tidligere hadde nemlig et symfoniorkester som var sprunget ut fra Stavanger Musikerforening, blitt født. De profesjonelle musikerne spilte sammen med det som b le kalt for «flinke amatører» under ledelse av Arne F. Grønlund, og hadde sin første offisielle konsert 24. februar i 1933.

Tross økonomisk harde tider gjennom 30-årene – det var helst revyer som sikret orkesteret et slags økonomisk fundament – var det kjente navn som både var solister og dirigenter. Harmoniens kunstneriske leder, Harald Heide, var den som bygget opp orkesteret, mens den meste kjente solisten nok var datidens vidunderbarn, «gutte-fiolinisten» Ruggiero Ricci som sto fram i 1933. At han kom til byen, skyldtes at hans lærer, fiolinisten Paul Stassevitch, hadde vært gift med Stavanger-damen Johanne Sømme som døde året før.

At symfoniorkesteret besto av entusiaster, fremgår av et intervju med fløytisten Per Wang som sa at «et orkester som kan spille slik klokken 2 om natten, må være uimotståelige til alminnelig konserttid». Kapellmester Olav Kielland var ikke snauere i sin ros: «De sitter der oppe i teatret, endog i en malersal, en uopvarmet og kold sal, og øver uden minste klagemål. Jeg fryser rent forferdelig under disse prøvene, og er allerede blitt sterkt forkjølet».

Da ordfører Hansen unnfanget og gjennomførte ideen om Stavanger Byorkester, var han også klar på at Stavanger ikke kunne ha to symfoniorkestre. De måtte samarbeidet til beste for byens musikkliv. Siden byorkesteret var opprettet med formannskapets velsignelse, var det naturlig at det fikk kommunal støtte, men også at byorkesteret tok kontakt med symfonikerne for å få til en sammenslutning.

Det lyktes etter hvert, kanskje mest fordi flere av musikerne hadde en fot i hvert orkester og ville vel nødig forskreve seg. Formannen i Symfoniorkesteret, Frantz Dørr, spilte også i byorkesteret. Det gjorde også hans styrekolleger, bassisten Reinhold Schwebs og fiolinisten Arne F. Grønlund. Med fusjonen var Symfoniorkesterets tid ute i løpet av 1939, men navnet skulle som kjent gjenoppstå. Det nye symfoniorkesteret skulle da også bli til et virkelig folkeorkester som tonesatte ordfører L.W. Hansen musikalske visjon fra 1938.

Musikerne fikk fast orkesterbetaling

Mens musikerne i det gamle Symfoniorkesteret helst hadde spilt for knapper og glansbilder – bortsett fra når det ble delt ut noen smuler fra Dameklubbens overskudd på revyer og dansefester, tyngden gikk til de gjestende solistene – hadde musikerne i det nye Byorkesteret fast lønnsavtale.

Dirigent Gunnar Knudsen fikk for eksempel 50 kroner for hver konsert. De ble holdt med tre ukers mellomrom i startfasen. I tillegg fikk han 10 kroner pr prøve, men det ble samtidig fastslått at det bare skulle være tre prøver foran hver konsert. Disse prøvene skulle vare i maksimalt 2 og en halv time med 10 minutters pause etter «dirigentens forgodtbefinnende». De øvrige musikerne fikk 10 kroner pr konsert og 5 kroner for hver prøve.

Stavanger Byorkesters første konsert fant sted i teateret den 6. oktober i 1938 med et helnorsk program. Billettprisene varierte fra 50 øre til 2 kroner for de beste plassene. Salen var smekkfull, og begeistringen var tydeligvis umåtelig. Det het at «bifallet til den dyktige leder og hans gode orkester var varmere enn det pleier å være – selv i vårt gamle scenehus».

Anmelder Gustav Eriksen – som også dirigerte jevnlig det konkurrerende Symfoniorkesteret – var litt mer reservert og syntes det klang litt tamt med bare 18 musikere, men skrev også at «hvad man savnet i besetningen, fikk man til gjengjeld i en vakker utførelse hvad foredrag og presisjon angikk».

Den senere domorganist Fredrik Sagen anmeldte også åpningskonserten: «Konserten ble ikke bare en merkepel i byens musikkhistorie, men en strålende liten perle av en konsert. Gunnar Knudsen har sveist musikerne sammen til et finnyansert ensemble, nøiaktigheten er først et stort skritt fram». Fredrik Sagen fremsto også som en slags profet. Han konkluderte nemlig klart og kontant: «Orkesteret er penset inn på utviklingens og fremtidens vei. Byen har fått et orkester som blir den selvfølgelige kjerne i musikklivet. Det skal nok merkes i fremtiden.»

Så får det heller våge seg for Sagen at byen nok heller siterte og gledet seg over Aftenpostens berømmende ord: «Stavanger er ikke redd for å gå på noget nytt og lar sig ikke skremme av andres vanskeligheter. Der er nu skapt Stavanger Byorkester, i en tid da andre som regel har vanskeligheter med å oprettholde det som allerede er …»