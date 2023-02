Amerikansk quizmaster i Stavanger: - Jeg elsker denne byen

André Durham har doktorgrad i høyere utdanning og kom til Stavanger for å gjøre et forskningsprosjekt ved UiS. Men over tre år senere, er han fremdeles her og har ingen planer om å dra igjen.

I Stavanger fant han nemlig noe han likte så godt at han har gjort ende på sin nomadiske tilværelse: rollen som quizmaster.

– Jeg elsker å være quizmaster. Jeg hadde aldri prøvd det før jeg kom til Stavanger, sier han.

Han fortsetter:

– Når en person sitter og kjeder seg i et quizlag med 4–5 stykker, så kommer et spørsmål de kan svaret på. Ansiktet lyser opp, albuene blir spisse og de griper pennen fordi dette kan de. Det er det aller beste jeg vet. Jeg prøver alltid å legge inn spørsmål som kan vekke nettopp det til hver quiz jeg lager.

- Tilflyttere ønsker mer kultur

Det begynte i det små med musikkquiz på Finkel, etablert – på det heldige tidspunktet – i begynnelsen av mars 2020.

Etter pandemien har det ballet betraktelig på seg. I dag er han quizmaster på Fri Bar, The Irishman og Finkel. Han har også vært innom både Bardello og Bar Bache.

– Quizmiljøet i Stavanger har vokst masse siden jeg kom hit, sier han.

André Durham er quizmaster på Fri Bar, The Irishman og Finkel. (Mari Wigdel)

22 prosent av Stavangers befolkning er innbyggere med flerkulturell bakgrunn. 189 nasjonaliteter er representert i Stavanger og gjør byen til en av landets mest internasjonale byer.

Som engelsktalende quizmaster opplever Durham at internasjonale tilflyttere setter pris på at det skjer kulturelle arrangementer på engelsk.

– Jeg har inntrykk av at det internasjonale miljøet er større enn det folk tror. Stavanger hadde åpnet mer opp for utlendinger hvis de hadde markedsført ting på engelsk også. Hvis noe skjer, og det er markedsført på engelsk, kommer folk. Folk ønsker mer kultur, sier han.

Durham opplever at Stavanger blir mest kritisert for at det er for lite å gjøre.

– Jeg vil bo i en by som har sin egen personlighet og det har Stavanger. Jeg reagerer når folk snakker ned byen. Jeg elsker denne byen! Det er en stor bar-scene, et voksende musikkmiljø og mange, små museer som ikke er knyttet til olje, men til kunst og historie, sier Durham og ler.

Et udekket behov

Stavanger-regionen har tradisjon for å være avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Men Stavanger har mistet noe av sin appell og sliter med å tiltrekke seg internasjonal arbeidskraft.

Cynthia Myrnes er daglig leder i Relocation AS – et selskap som hjelper utenlandske arbeidere som kommer til Norge – og administrator i Facebook-gruppen Stavanger Expats.

I februar 2023 har gruppen 19.789 medlemmer.

Cynthia Myrnes, daglig leder i Relocation AS og moderator i Facebook-gruppen Stavanger Expats, som har nær 20.000 medlemmer. (Arne Birkemo)

Hun er av samme oppfatning som Durham.

– Det er få kulturelle aktiviteter på engelsk. Og hvis det er noe, er det få som vet om dem. Det er absolutt et udekket behov, sier Myrnes til RA.

Hun tror en plass å begynne er å markedsføre arrangementer også med engelsk tekst.

– Det tar ikke så mye tid og energi å oversette tekster til engelsk. Hvis noe er lagt ut på engelsk, kan man føle seg mer velkommen. Det er en annen følelse enn å selv oversette med google translate. Når nordmenn reiser til Spania får de menyer med både norsk, spansk og engelsk. Men hvis man flytter til Norge, må man jo selvfølgelig lære språket og forstå norsk kultur.

Myrnes tror quiz er et takknemlig arrangementer å holde på engelsk.

– Quiz er en veldig grei aktivitet å ha på engelsk fordi nordmenn forstår engelsk. Og det er enkelt å si spørsmålene på både norsk og engelsk. Da kan alle være med og de åpner opp for større publikum. Men det er ikke så stort tilbud nå. Det hadde vært veldig fint hvis det var flere, sier Myrnes.

Fire ukentlige quizer

Tirsdagsquizen på Martinique er kjent som den vanskeligste quizene i byen. For om lag 12 år siden begynte puben med quiz på engelsk.

Disse barene har quiz på engelsk:

Mandag: Martinique klokken 20.00 (hver andre uke)

klokken 20.00 (hver andre uke) Mandag: Fri Bar klokken 20.00.

klokken 20.00. Tirsdag: The Irishman klokken 20.00.

klokken 20.00. Onsdag: Los Tacos klokken 19.00

klokken 19.00 Onsdag: Finkel klokken 20.00 (musikkbingo).

