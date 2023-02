Kunsthall Stavanger tilbyr gratis inngang hele 2023

Det blir gratis inngang for alle til utstillinger på Kunsthall Stavanger i hele 2023.

– På kunsthallen tilbyr vi allerede mange gratis arrangementer for store og små. Det er med stor glede at vi nå også kan ønske alle velkommen til å se våre utstillinger helt gratis, sier direktør på Kunsthall Stavanger, Hanne Mugaas i en pressemelding.

Direktør Mugaas forteller til RA hvorfor de velger å slipper alle inn gratis.

– Vi merker oss at mange har fått nye vaner etter pandemien, og vi ønsker å gjøre et støt for å få folk tilbake, og senke terskelen for at de som ikke har vært her før kan besøke oss. Vi ønsker også at en skal ha mulighet til å prioritere å se kunst i vanskelige økonomiske tider.

Når det gjelder de tapte inntektene sier Mugaas at det dekkes inn ved å spare inn andre steder.

– Samt med midler fra salget av en skulptur i 2014. Dette er midler som skal virke som en sikkerhet for kunsthallen i det lange løp, men vi har valgt å prioritere gratis inngang i 2023, nettopp slik at alle får mulighet til å se kunst, sier hun til RA.

Skulpturen «Figure for Landscape» av Barbara Hepworth ble i 2014 solgt på auksjonshuset Christie’s for 37,9 millioner kroner.

«Figure for Landscape» av Barbara Hepworth ble solgt i 2014 på auksjon i London. (Pål Karstensen)

Mugaas annonserte nyheten på åpningen av Stavangerbaserte Tiril Hasselknippes utstilling Play.

Utstillingen, som har fått svært god omtale i nasjonal presse, står på Kunsthall Stavanger til 30. april.

– Det er viktig for oss å være en tilgjengelig og relevant institusjon for de som er interessert i og nysgjerrig på samtidskunst. Dette innebærer å legge til rette for at alle som ønsker å besøke oss skal ha mulighet til dette, sier Mugaas.

– Vi håper mange vil benytte seg av tilbudet og komme til Kunsthall Stavanger for å se kunst i verdensklasse helt gratis, fortsetter Mugaas

Dette skjer på Kunsthall Stavanger denne våren:

Utstilling: Play av Tiril Hasselknippe 9. februar-30. april

For barn:

* Drop in-verksted i vinterferien med spennende aktiviteter Torsdag-lørdag, 2.–4. mars, kl. 11.00-14.00

* Kunstnerisk oppdagelsesreise i Tiril Hasselknippes utstilling Play med danser Victoria Heggelund Torsdag, 2. mars kl. 13.00

* Arty Party med kostymedesigner Fredrik Floen Søndag, 14. mai, kl. 12.00-14.00 ANDRE ARRANGEMENTER:

* Babyomvisninger i Tiril Hasselknippes utstilling Play Onsdager, 15. mars og 12. april, kl. 13.00-14.00

* Utopisk fokus med Victoria Bugge Øye (Nasjonalmuseet), DJ Guttorm Andreasen og Pjolter & Punsj-bar Fredag, 14. april, kl. 18.30-22.00

