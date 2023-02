Abel og SSO til Utopia: – Et av høydepunktene i Utopias historie

Stavangers popkonge gjør sin første festivalkonsert på over 16 år når han sammen med Stavanger Symfoniorkester kommer til Utopia 2023. De spiller sammen lørdag 26. august.

Morten Abel har valgt ut sine aller beste sanger fra sin lange karriere, og skal presentere dem i storstilt format under årets Utopia. Med seg har han Stavanger Symfoniorkester! Vi kan forvente sanger fra hele karrieren, fra hele sin over 40 år lange karriere, forteller arrangøren.

– Det er en ære at Utopia er den første festivalkonserten Morten gjør på hjemmebane på så mange år. Og ekstra spesielt er det at sist han gjorde dette var også i Bjergstedparken! Og at vi i tillegg har fått med oss Stavanger Symfoniorkester gir det hele perfekte rammer, sier festivalsjef Espen Knoph og fortsetter:

– Utendørs foran 10.000 mennesker vil bli mektig, minnerikt og noe som sjeldent er blitt gjort i et slikt festivalformat! Morten har vært «soundtracket» til så mange generasjoner i over 40 år, og det at han skal plukke ut sine beste fra epokene i karrieren blir magisk.

Abel prøvde ut disse konsertene i Stavanger konserthus og i Oslo Spektrum (sammen med KORK) i fjor med stor suksess. Da det ble snakket om Morten Abel på Utopia ble artist og festival enig om at det måtte være noe helt spesielt. Stavanger Symfoniorkester likte ideen og den blir nå satt til live på en av landets største festivaler i august.

[ Ukraina-markering i Stavanger: – Blir emosjonelt for mange ]

- Gleder oss til å flytte utendørs

– Etter fem utsolgte jubileumskonserter med Morten Abel i høst, gleder vi oss til å flytte utendørs til Bjergstedparken og spille sammen igjen på Utopia! Vi håper å tilføre noe nytt til poplåtene hans gjennom blant annet orkesterarrangementer, til glede både for de som kjenner låtene fra før og et helt nytt publikum, sier kommunikasjonssjef i Stavanger Symfoniorkester, Cecilie Christ.

– For SSO er det en fin anledning å spille i nabolaget for et publikum som kanskje ikke kjenner oss så godt fra før. SSO har som oppgave å skape gode publikumsopplevelser i regionen – det tør jeg love at vi kommer til å gjøre med denne festen av en konsert, legger hun til.

«Dette kommer til å stå som et av de store høydepunktene i Utopias historie», skriver arrangøren i pressemeldingen.

[ Renberg og flere norske forfattere vil beskytte bøkene sine mot sensur ]

Begynte som 17-åring

Morten Abel begynte sin karriere som 17-åring i Stavanger-bandet Catrix. De ga bandet et nytt navn som ble Mods. Han begynte å skrive låter, noe som ga bandet mye oppmerksomhet og en platekontrakt med PolyGram.

I 1981 kom albumet «Revansj», som etablerte det unge bandet i Stavangers rockemiljø. Senere kom to nye album, og noen år senere startet han The September When, sammen med Mods-kompisene Helge Hummervoll og Tor Øyvind Syvertsen.

The September When ble en stor suksess og de signerte med Warner Music i 1989. Med album som «Mother I’ve Been Kissed» (1991) og «One Eye Open» (1993) og bandets høydare «Huggermugger» (1994) fikk bandet enorm suksess, spesielt takket være balladen «Cries Like A Baby». Inni mellom disse årene debuterte Morten som skuespiller i filmen «Hodet Over Vannet», og skrev låten med samme tittel.

I samme periode etablerte Morten rocketrioen Peltz, som signerte med BMG/Sony. Han flyttet til London i 1996 og ga ut solodebuten «Snowboy».

Etter dette ga han ut «Here We Go Then, You And I» og «I’ll comeback And Love You Forever» som mottok to Spellemann-priser. Etter dette har det blitt en lang liste med utgivelser, «Årets Spellemann», laget musikken til filmen «Alt For Egil», og de seneste årene har Morten gitt ut en rekke norskspråklige album.

[ Høyeste inflasjon siden 80-tallet: Hvordan takler vi at «alt» blir dyrere? ]