Trond Mohns kunstgave til Stavanger vises fram

Utstillingen heter BLUNK og åpner lørdag 25. februar klokken 13.00 av ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap). Samlingen består av norsk og internasjonal samtidskunst, totalt 67 kunstverk av like mange kunstnere og kunstnergrupper.

Samlingen er bygget opp i løpet av de siste åtte årene i samarbeid med kunstnerisk rådgiver Arve Opdahl, grunnlegger av Galleri Opdahl i Stavanger og Berlin.

Trond Mohns store kunstgave til Stavanger vises fram i ny utstilling. Åpning er lørdag klokken 13.00. (Damian Griffiths)

Internasjonal profil

– Trond Mohns samling består av samtidskunst med høy relevans og aktualitet, sier Hanne Beate Ueland, avdelingsdirektør ved Stavanger kunstmuseum i en pressemelding.

– Kunstnerne i samlingen kommer fra ulike deler av verden, blant annet Sør-Korea, Kina, Australia, De forente arabiske emirater, Hongkong, Venezuela og Ukraina. Denne samlingens internasjonale profil og sterke kunstneriske kvaliteter gjør den til et viktig tilskudd til Stavanger kunstmuseums samlinger, fortsetter hun.

Hanne Beate Ueland har kuratert utstillingen sammen med Helga Nyman og Vibece Salthe ved Stavanger kunstmuseum. De framhever at kunstverkene i utstillingen berører mange av vår tids viktigste tema, som overvåking, kunstig intelligens og migrasjon. Kuratorgruppen har hatt stor glede av å komponere en utstilling som både viser et stort spenn i materialer og teknikker og samtidig inneholder mange interessante kunstneriske møtepunkter.

Administrerende direktør i MUST Siri Aavitsland, Arve Opdahl, styreleder i MUST Sverre Uhlving, Trond Mohn og avdelingsdirektør for kunst Hanne Beate Ueland på Stavanger kunstmuseum da Mohns samling ble overlevert til Stavanger kunstmuseum i desember 2022. (MUST)

Trond Mohn har inspirert museet med sitt ønske om å bidra til fellesskapet og med sin bevissthet om verdien av dialog. Tittelen BLUNK henviser både til synssansen og til det å kommunisere med ansiktsuttrykk, heter det i pressemeldingen.

Museet er opptatt av å være et møtested for publikum. I arbeidet med utstillingen har en gruppe unge rådgivere bidratt med interessante perspektiver. Museet har også utviklet et nytt formidlingsprogram til unge via Den kulturelle skolesekken og håper mange unge vil finne veien til utstillingen.

Siri Aavitsland, administrerende direktør for Museum Stavanger, ser fram til å invitere byens befolkning til utstillingen.

– En av kjerneverdiene til Museum Stavanger er raushet og årets motto for museet er gjestfrihet. Trond Mohns bidrag til kunstmuseet vitner om en fantastisk raushet. Det er en stor glede at vi akkurat i år kan vise fram denne flotte utstillingen som jeg tror vil appellere til et stort publikum, sier Aavitsland.

Dickon Drury, Red Table with Maquettes. (Markus Johansson/BITMAP)