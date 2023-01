Rap-kollektivet kommer til Stavanger

– Dette kommer til å bli vilt! Undergrunn har på kort tid blitt et fenomen uten sidestykke. De har skapt en unik sound innen hiphop i Norge og har tatt en posisjon helt der oppe. Jeg har vært så heldig å få se dem live noen ganger og jeg kan garantere en fest uten like, sier festivalsjef Espen Knoph i en pressemelding fra Utopia.

Undergrunn har det siste året vært et av de mest hypede navnene innen norsk musikk. Med superhiter som «Italia», «Peroni & Perignon», «Medisin» og «Toppen av Oslo».

I fjor vår slapp de det selvtitulerte albumet «UNDERGRUNN», og fikk umiddelbart suksess. Albumet lå på toppen på Spotify som Norges mest populære album i over fire uker. De solgte ut Sentrum Scene på rekordtid, fikk fantastiske anmeldelser for denne konserten og NRK P3 delte ut en sekser på terningen og kalte dem «superstjerner».

De ble også nominert til to priser under P3 Gull 2022 og spilte flere av landets største festivaler. De er kjent for å ha en unorsk tilnærming til rapmusikk og har med dette fått flere titalls millioner avspillinger på Spotify.

De seks medlemmene er ikke bare et kollektiv i sammen, men også stilikoner hver for seg. Med aliasene «Fretex», «Plaza», «Pus», «Marstein», «Loverboy» og «Rikpappa» har flere av dem også utviklet solokarrierer. Loverboy aka Jon Ranes har gitt ut egne låter som har fått stor suksess, og har i tillegg en skuespillerkarriere hvor han spiller en større rolle i den populære serien Pørni. Marstein ga ut superhiten «Frida Kahlo» i fjor høst som allerede har nådd 9 millioner avspillinger.

