Stavanger-lege klar med bok: – Det er mye som er rart med kroppen

Stavanger-lege Morten Munkvik og illustratør Jon Andreas Håtun har nettopp gitt ut boken «Blind tarm og en smultring til besvær – om kroppens små og store rariteter.»

Boken kan ifølge Hertervig forlag beskrives som medisinske kuriosa og illustrert sakprosa.

– Denne boken er en litt annerledes naturvitenskapelig bok om kroppen. Den handler om hvor suboptimal enkelte deler av menneskekroppen er anlagt, og jeg stiller spørsmål med hvorfor disse tingene henger igjen – ting som evolusjonen burde ha luket ut for lenge siden, sier forfatter Munkvik til RA.

– Boken handler med andre ord om alt det som kanskje kunne vært gjort annerledes, eller fjernet på kroppen vår, legger han til.

Han stiller altså mange spørsmål i boken, men det er ikke like lett å komme med gode svar og forklaringer.

– Det bare er sånn, men det må være lov å undre seg over alt det rare med kroppen sier forfatteren.

Fra undervisning til bok

– Hvem vil du si er målgruppen for boken?

– Målgruppen er alle som har lurt på hvorfor du har en drøvel, hvorfor det ikke er farlig å fjerne blindtarmen, alle som irriterer seg over at det er vondt å ha mensen, og alle menn som må opp og tisse om natten. Så boken er for alle som har en kropp, sier Munkvik.

Munkvik har undervist i medisinske fag i mange år, og det var da noe av inspirasjonen til boken kom.

– Når jeg underviser, liker jeg å ha en helhetlig historie å fortelle til studentene, og da ble det veldig tydelig hvor hullene er – og hvor man må trekke på skuldrene og si «jeg vet ikke» eller «det burde kanskje ikke være sånn.» All min undervisningserfaring har resultert i disse spørsmålene, som jeg skriver om i boken, forklarer han.

I tillegg viser han til at han har fått inspirasjon fra en podkast han har laget sammen med NRK, Radiolegen.

– Jeg ble utfordret til å lage en episode om alle tingene jeg undret meg over og irriterte meg over med menneskekroppen – og det var første gang jeg samlet disse tankene i en «story.» Siden da har jeg lurt på å om jeg skulle lage en liten tekst på det – som til slutt vokste seg til boken, sier Munkvik.

Litt magisk

Boken er også bygget ut med naturvitenskapelig snacks, eller medisinske kuriosa, som forfatteren kaller det.

– Det er ting jeg synes er litt morsomme å fortelle studentene. Som for eksempel, at y-kromosomet som menn har, blir mindre og mindre. Og så skriver jeg om ATP, som er et veldig mystisk molekyl – et cellebatteri som folk ikke tenker så mye på. I boken presenterer jeg også de voldsomme tallene i kroppen – hvor mange celler vi har, og hvor mange bakterieceller som bor på kroppen vår. Det er en del stoff til undring og forlystelse. I tillegg til at det tåpelige, skriver jeg om noe av det magiske, påpeker han.

Munkvik snakker også varmt om illustratøren av boken, Jon Andreas Håtun.

– Illustrasjonene er der for å stimulere til undring, og er et springbrett til videre tanker omkring stoffet. Jon er en veldig assosiativ tegner, med en veldig uvanlig stil, som passet perfekt til boken. Han har gjort en formidabel jobb, teksten og illustrasjonene har en symbiotisk effekt. Jeg er veldig fornøyd med resultatet og kvaliteten på boken. Det blir nesten som en liten kunstbok, sier Munkvik.

Boken har lansering i Stavanger på tirsdag, og i Oslo onsdag 14. desember. Da kan man møte Munkvik og Håtun, og få boken signert.