Stavangerkunstner hyller Norge i et av verdens mest populære PlayStation-spill

– Det finnes ikke den spillentusiast der ute som ikke har spilt eller hørt om PlayStation-spillet Gran Turismo. Nå hylles Norge i spillet med sin enorme rekkevidde. Den anerkjente kunstneren og illustratøren Anette Moi har dekorert en bil i spillet med illustrasjoner som oser av vårt langstrakte land, skriver Playstation Norge i en pressemelding.

Det er via verktøyet «Livery Editor» som finnes i Gran Turismo 7 hun har skapt de særnorske illustrasjonene. En tjeneste som gjør at alle kan laste disse ned for å sette sitt særpreg på en av de 420 bilene som er tilgjengelig i spillet.

Anette Moi sier dette er et helt annet prosjekt enn hun er vant til å jobbe med, og at det derfor både var ekstra spennende og utfordrende.

– Det var gøy å finne elementene som sier noe om den norske folkesjelen for deretter å se illustrasjonene på en bil i spillet. Det er jo litt gøy at alle i landet, og i hele verden for øvrig, nå kan bruke elementene jeg har laget. Det er ikke så ofte du ser biler dekorert med vafler, solnedganger, vikinger og brunost på Nürburgring, sier hun i pressemeldingen.

Motivene på bilen representerer Norge. (Playstation Norge)

Norgesreklame

Silje Grønli som er rådgiver i Nova Vista, byrået med PR-ansvaret for PlayStation i Norge, sier Anette har en unik evne til å sette preg på selv de mest dagligdagse ting.

– Vi er stolte og glade for at hun takket ja til kunstoppdraget. Dette er jo en unik og annerledes måte å bedrive litt norgesreklame, sier hun.

Denne helgen gjennomføres finalen i Grand Turismo World Series 2022 hvor spillere fra hele verden har hatt muligheten til å konkurrere om en plass i verdenstoppen.

– Dessverre har ingen fra Norge kvalifisert seg. Men vi krysser likevel fingrene for at vi får se noen norske illustrasjoner i finalerundene, sier Grønli.

For å laste ned illustrasjonene går man til Showcase på verdenskartet i spillet. Der finner man «PlayStation x Anette Moi.» Man kan også søke på «AnetteMoi» for å finne illustrasjonene.





Anette Moi (Tone Andal)