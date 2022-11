Undergrunn for 15. gang: – Lengstlevende rockefestivalen i Stavanger

To dager, ti band, to scener. Torsdag og fredag klokken 19.00 på Metropolis i Stavanger, er det tid for den 15. Undergrunn. Musikkfestivalen som har pågått siden Stavanger var europeisk kulturhovedstad i 2008. Hvert år får nye, ferske, unge lovende band prøve seg på den proffe scenen.

Kulturformidler Christian Fredrik Brynie har vært med siden starten. I år gleder han seg ekstra mye.

– Spør du meg, så sier jeg at dette blir fantastisk. Vi har allerede fått mye skryt for årets lineup. Seks av bandene er helt ferske, fire er mer etablerte. Siden det er 15 år siden den første festivalen, har vi fått med oss noen tidligere Undergrunn-band, som siden har etablert seg på ulike konsertscener i Stavanger-regionen, sier Brynie.

Undergrunn-scenen har vært den første store scenen for mange lokale band, forteller festivalsjefen.

– Bandet Deponi, som spiller fredag, står på en scene for første gang. Det er veldig kult. De gleder seg enormt, fortsetter Brynie.

– Vil du vite hva som rører seg på byens unge rockescene, er dette en kveld du ikke vil gå glipp av, legger han til.

– Betyr for regionen

Brynie sier Undergrunn har betydd og betyr fortsatt mye for Stavanger og regionen. Det kommer band fra både Sandnes og Haugalandet.

– Det kule er at de får oppleve hvordan det er å stå på en proff scene. Være med på en festival. Vi har programblad, bannere, alt er proft. Ingen band sier nei til å spille på Undergrunn. Festivalen har fått et godt navn, sier festivalsjefen.

Selv om han er festivalsjef, er det mange ungdommer som er med og organiserer. Unge musikere får ikke bare erfaring på en større scene. Ungdom får også erfaring i hvordan det er å organisere en musikkfestival, forteller Brynie.

Tror på fullt hus

Det er ventet fullt hus på Metropolis på Nytorget. Storsalen har plass til 250 personer.

– Dette er en stor happening for ungdommen. Festivalen er som alltid gratis, sier Brynie.

Han er glad for at Undergrunn igjen får over to dager. I fjor var det bare én dag.

– På grunn av koronapandemien var det mange band som ikke hadde fått øve sammen. Nå er vi heldigvis tilbake der vi skal være, to dager.

---

Disse spiller på Undergrunn:

Torsdag:

Brekkas spiller torsdag. (Undergrunn)

Brekkas

Fra Storhaug. Har tidligere varmet opp for Mudslide og Skambankt. Skriver sine egne låter.

Pearls Of Gibraltar spiller torsdag. (Undergrunn)

Pearls Of Gibralter

Fra Sandnes. Spiller for det meste rock og blues.

Håndgranat spiller torsdag. (Undergrunn)

Håndgranat

Et hardcoreband fra Stavanger som henter inspirasjon fra 80-tallshardcore og 60-tallsgaragerock.

The Clumps. (Undergrunn)

The Clumps

Fersk rockeband som startet april 2022, inspirert av Nirvana, Pink Floyd og Radiohead.

Deception. (Undergrunn)

Deception

Dødmetallband fra Stavanger, etablert i 2012. Har bygget opp et solid rykte innenlands.





Fredag:

Kosmos. (Undergrunn)

Kosmos

Har spilt sammen i to år. Henter inspirasjon fra mange band, deriblant Queen, Nirvana, Green Day og flere.

Devour

Er et melodisk dødmetallband med opphav fra bandet Isbre. Startet opp i mars.

Deponi. (Undergrunn)

Deponi

Startet opp i mai 2022 og jobber med en EP. Undergrunn blir bandets første livekonsert. Henter inspirasjon fra tidlig norsk pønk, metal og band som Minor Threat og Discharge.

Autonomie. (Undergrunn)

Autonomie

Trashmetalband fra Hundvåg og Stavanger som har spilt sammen i over ett år. Liker det hardt og fort. Musikken er en blanding mellom aggressiv pønk og old school trash metal.

Mudslide. (Undergrunn)

Mudslide

Et eksplosivt og energisk stoner-rockeband fra Stavanger. Kjører et kraftig lydbilde med aggressive tekster. Er kjent for å blåse ansiktet av folk som ser dem live, ifølge arrangøren. Har solgt ut Checkpoint Charlie og var nylig oppvarmingsband for Skambankt.

---