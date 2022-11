Kobler tysk komponist med jærsk oppfinner

Det har allerede vært premiere på Nærbø, Karmøy og Egersund. Søndag 20. november vises forestillingen «Kurt Weill på Jærsk og Soga om Skjærpeplogen» på Spor 5 i Stavanger.

Sangene til Kurt Weill og Bertolt Brecht er oversatt til jærsk av Espen Hana og Ann-Kristin Sørvåg. Ingvar Hovland har utarbeidet et manus som vil binde musikken sammen, for så å krydre det hele med små historier om oppfinneren og den spesielle jærbuen Ragnvald Skjærpe. Sammen med broren Odd, oppfant Ragnvald «Skjærpe-plogen». Med denne plogen ble et nytt kapittel i gründerhistorien skrevet på Jæren.

Denne forestillingen vil bringe Weill og Brecht ut til folket, og vise essensen av arbeidet deres. Disse to store geniene endret ikke bare teateret, men de endret også musikkteateret, står det i en pressemelding fra rockgruppen Frostbite, som står bak forestillingen.

Kurt Weill var en sentral tysk komponist fra perioden etter første verdenskrig. Han er mest kjent for «Tolvskillingsoperaen» og operaen «Mahagonny», skrevet sammen med poeten Bertolt Brecht. Stilen hans er tydelig påvirket av jazz og samtidig danse- og populærmusikk, skriver Store Norske Leksikon.

Ved å koble jærsk gründer- og næringshistorie med tysk revycabaret, blir Jæren satt på kartet i en helt ny setting, framholder Frostbite.

---

FAKTA

Om «Kurt Weill på Jærsk og Soga om Skjærpeplogen»

En idé av Ann-Kristin Sørvåg

Fra rockgruppen Frostbite sangere/skuespillere: Bjørnar Grødem og Ann-Kristin Sørvåg

Regissør/Dramaturgi/Scenografi: Espen Hana

Manus: Ingvar Hovland

Oversettelse: Espen Hana og Ann-Kristin Sørvåg

Kapellmester: Henning Rød Haugland

Trompet: Gwyn Evans

Bass og saksofon: John Gunnar Akerø

Støttet av: Fond for Lyd og Bilde Norsk kulturråd, Willy Brandt Stiftelsen, FFUK, Revyforfatter Fondet, Felleskjøpet, Stavanger og Hå kommune, samt Rogaland fylkeskommune

Premierer:

16. november kl. 19.30 på Jadarheim, Nærbø

17. november kl. 19.30 på Egersund Kulturhus

19. november kl. 19.30 på Karmøy Kulturhus

20. november kl. 18.00 på Spor 5, Stavanger

---

