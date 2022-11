Pia Myrvold åpner galleri ved Forus Travbane

– Når jeg sitter her om morgenen og jobber, springer travhestene forbi. Jeg har hatt mange spennende atelier i mitt liv, i New York og Paris, men dette er et av de mest spennende, sier Pia Myrvold (62) og ser utover Forus travbane fra sitt nye atelier.

Da RA møter henne, er det knappe to uker siden hun overtok sine nye galleri-lokaler. Tidligere huset det bortgjemte, lille huset Restaurant Rex’en. Nå skal servering skiftes ut med kunstutstillinger, konserter og samtaler om kunst.

Store malerier står lent inntil veggene dekket i svart tekstil. Tepper med myke, runde former som hun selv har designet, ligger på gulvet. Bak en skillevegg i stoff, lagrer hun verk fra hele sin 40 år lange karriere.

25. november åpner dørene for publikum. Med det åpner hun sitt andre galleri på under ett år. Hun starter med utstillingen av «The Sumerians on Holiday» som er en del av en større serie av prosjekter i ulike medium. Hele serien består av karakterer utviklet av Myrvold selv, med et bærende premiss at disse utenomjordiske, futuristiske vesener har utpekt Pia Myrvold til å vise dem menneskelig kreativitet, design, musikk, arkitektur og mote. Målet er å gjøre dagligdagse gjøremål til spennende visuelle fortellinger i utstillingen.

I januar vendte multikunstner Pia Myrvold tilbake til røttene i Stavanger etter 30 år i Paris.

Hvorfor vendte du tilbake til Stavanger?

– Lockdown i Paris var knallhardt. Og det har vært en ganske dramatisk og intens tid i Paris med Charlie Hebdo, terrorangrep, skolereformen og de gule vestene. Jeg har lenge tenkt på å flytte fra Paris, men jeg har en datter der. Nå er hun 19 år, og vi fant ut at hun nå greier seg selv.

– It’s not my problem, really

I 2022 var altså tiden inne. Myrvold solgte atelieret sitt i Belleville og flyttet kunsten sin til Forus. Egentlig skulle hun holde til i lokaler i BP-bygget, men det varte bare i et par måneder, da lokalet ble tilgjengeliggjort for asylmottak.

Da det inntraff kjøpte hun seg et hus på Fogn heller, og åpnet et galleri der i sommer. Siden ble hun tilbudt lokalene ved Forus travbane.

– Det jeg er flink til er å se muligheter der folk ikke ser noen ting. Og snu en krise til noe positivt. Da jeg tapte 140.000 kroner greide jeg å snu situasjonen til å få to nye steder. Da er det nesten bra at det skjedde.

Myrvold trekkes mot distriktene, forteller hun.

– Det som er kjekt, både på Fogn og Forus, er at jeg liker å jobbe i distriktene mer enn jeg liker å jobbe i Stavanger. Jeg synes det er moderne. Kunst og kultur i byen er sydd opp og ferdig. De som sitter og styrer med sine ting er ikke åpne nok. Jeg arbeider med en kommune med 350 innbyggere. Jeg arbeider med dem. Uten at jeg skal lede dem. Jeg vil være med dem med det jeg gjør. Det synes jeg er moderne.

– Hvordan merker du det?

– De er ikke interessert. Hvis jeg inviterer dem på noe, kommer de ikke. De ønsker at jeg skal komme på deres ting, men vil ikke komme på mine. Jeg var åpen i begynnelsen, men nå gidder jeg ikke lenger. It’s not my problem, really. Jeg har hatt så stor karriere etter hvert. Det som er kjekt ute i distriktene er at folk er mer takknemlige for at jeg kommer og holder på. De synes det er verdifullt. Rogaland er mer interessant for meg enn Stavanger. Jeg har ikke kommet tilbake til Stavanger, jeg har kommet tilbake til Rogaland. Det er et stort nok lerret for meg. Stavanger blir for lite. Jeg har gjort ganske mange ting i Stavanger, selv om Stavanger sikkert kunne gjort mer for meg.

– Hvis jeg var en mannlig kunstner fra Stavanger som har gjort alt jeg har gjort, hadde jeg opplevd mer respekt i kunstinstitusjonen i Stavanger.

Mannsdominans i teknologi-verden

Myrvold er designer, grafiker og digital kunstner. Krysningsfeltet mellom kunst og teknologi er hun særlig opptatt av.

Hun har erfart at på denne arenaen i kunstverdenen er det 30–40 menn for hver kvinne.

– De fleste som er interessert i Bitcoin og Krypto er gutter. De tjener penger på dette mens jenter finner ut hvilke falske øyevipper de skal ha på øynene. Jeg beklager, men jentene følger ikke med. Mens de lurer på om de er tynne nok eller høye nok tjener guttene mye penger og tar overtaket på dem.

– Hva er grunnen til det, tror du?

– De burde våkne opp, disse jentene.

– Når våknet du opp?

– I have always been awake.

