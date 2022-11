Skambankts siste konsert: – Vi gir oss med stolte hjerter

Etter nærmere to tiår på veien og ti album i sekken har Skambankt nå spilt sin siste konsert.

– Vi har blandede følelser. Det er utrolig stas for oss å selge ut DNB Arena på avskjedskonserten vår. Og det er med stolte hjerter vi gir oss, etter den beste turneen vi noensinne har gjort. Vi har oppnådd så utrolig mye mer enn det vi kunne ha forestilt oss, så det skal vi feire i dag. På en annen side er det også vemodig. Vi har vært som en familie en stor del av livet, og nå blir det mindre familietid. Vi kommer nok til å savne det, sier vokalist og gitarist, Terje Winterstø Røthing, til RA.

Konserten i DNB Arena var utsolgt, og ble i tillegg streamet til fans som ikke kunne få med seg showet på Tjensvoll. (Tonette N. Haaland)

– Hvorfor valgte dere å avslutte her i DNB Arena, og i tillegg streame konserten?

– Vi hadde egentlig planlagt å avslutte på Folken, men så kom det plutselig opp. Vi hadde lyst til å avslutte med et større smell. Det smeller ikke så mye høyere enn å avslutte i DNB Arena. Vi streamer konserten fordi vi vet at det er mange som liker oss som ikke har mulighet til å komme på konserten. Når vi likevel har en storslått storskjermproduksjon er det ikke så mye mer som skal til for å lage en god stream.

Røthing forteller at de har fått mange hyggelige og rørende tilbakemeldinger, etter det ble kjent at Skambankt skulle gi seg.

– Det at så mange velger å komme på den siste konserten vår bekrefter det vi håpte på da vi tok avgjørelsen. Stor, stor stas, sier han.

Stemningen på Skambankts siste konsert var elektrisk. (Tonette N. Haaland)

Takker fansen

– Har dere noe dere ønsker å si til fansen deres før dere trer av?

– Vi ønsker å si takk. Takk for støtte og oppmøte. De er en av grunnene til at vi har holdt på så lenge, og det skal de vite at vi setter pris på. Vi ønsker samtidig å si takk til alle de flinke arrangørene der ute og ikke minst alle de frivillige som får konsert og Festival-Norge til å gå rundt. All ære!

Før de går på scenen fredag kveld sier Røthing at han tror konserten blir fantastisk.

– Vi har relativt lave skuldre, siden vi har spilt så mye i det siste. I kveld skal vi skumme fløte.

– Har dere noen spesielle planer videre, hva skjer med Skambankt-gjengen nå?

– Folk skal forskjellige ting. Jeg tror ikke alle vet helt konkret hva de skal gjøre. Men det blir mer musikk. Dere blir ikke kvitt oss, sier vokalisten.

Tollak Friestad, bassgitarist. (Tonette N. Haaland)

Fakta om Skambankt

Bandmedlemmer:

Terje Winterstø Røthing – Vokal, gitar

– Vokal, gitar Hans Egil Løe – Gitar, vokal

– Gitar, vokal Tollak Kalvatn Friestad – Bass

– Bass Børge Sageng Henriksen – Trommer

– Trommer Jonny Engelsvoll – Tangenter

Gitarist Hans Egil Løe (Tonette N. Haaland)

Skambankt spilte sin siste konsert i DNB Arena fredag kveld. (Tonette N. Haaland)

Skambankt avsluttet med et stort smell fredag kveld. (Tonette N. Haaland)