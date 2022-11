Første artist til Mablis 2023 er klar

– Vi er så sykt gira på å annonsere første artist til Mablis 2023. Lenge har vi sett for oss magiske toner fra denne artisten i skogen vår. Nå skjer det! Aurora kommer til Vålandsskogen, skriver Mablis i en pressemelding fredag kveld.

Aurora kommer til Vålandsskogen i 2023. (ANNA KURTH/AFP)

– Dette blir magisk, Aurora passer som hånd i hanske til Mablis. Publikum har lenge ønsket å se henne hos oss. Så det gjør det ekstra kjekt å gå ut med henne som første artist, sier festivalsjef Eirin Sandstad.

Aurora slapp sitt fjerde album «The Gods We Can Touch» 21. januar i år.

– Vokalist, låtskriver og produsent: Aurora har vist seg som et tresidig talent. Siden hun stormet inn i rampelyset i 2015 med sin debut-EP «Running With The Wolves», har hun fått over 20 millioner månedlige lyttere på Spotify, samlet opp 2.6 milliarder strømminger av låtene sine, og solgt over en million album på verdensbasis. Hun har opptrådt på Oscar-utdelingen, turnert over hele verden og vært musikalsk gjest på TV-show som The Late Show with Stephen Colbert og Late Night with Seth Meyers, påpeker Petroleum Records i pressemeldingen.

---

Om Mablis:

Mablisfestivalen er en todagers utendørs musikkfestival som arrangeres i Vålandsskogen.

Mablis har hovedfokus rundt rock, pop, urban og beslektede sjangre.

Mablis 2023 blir gjennomført 16.–17. juni 2023

---