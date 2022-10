Sigvard (90) med ny utstilling: – For et menneske

«Marnburgs kunst er blant vår tids best bevarte hemmeligheter», har kunstanmelder i Stavanger Aftenblad, Trond Borgen, uttalt. Men det var ingen hemmelighet at 90-åringen åpnet ny utstilling i Skur 2, like ved sjøkanten i Stavanger sentrum fredag kveld. Galleriet var fullt av kunstinteresserte med forventningsfulle blikk.

– Jeg er ganske «øvegidde» at det kom så mange. Jeg kjenner mange, men det er også mange ukjente. Dette er stort for meg. Veldig spennende, sier kunstneren til RA.

Den nye utstillingen til Sigvard Marnburg åpnet 28. oktober og vil henge i Skur 2 fram til og med 2. november. (Arne Birkemo)

Fredag kveld åpnet stavangerkunstneren Sigvard Marnburg ny utstilling. 90-åringen er fortsatt meget aktiv. Utstillingen består av 43 verk og er malt hovedsakelig i 2021 og 2022.

– Det henger også en del verk fra starten av min kunstnerkarriere, som startet på 1980-tallet. Årsaken til det er at jeg ønsker en kontinuitet i utstillingen, forklarer Marnburg.

Gjestene på åpningen lot seg imponere.

Har fem verk – vurderer flere

En av dem var Eli Rugland, som står og beundrer to verk. Hun har allerede fem verk av Marnburg hengende hjemme. Hun ser ikke bort ifra at det kommer flere – der hun står med prislisten i hånden.

– Hva Sigvard betyr for meg? Glede. Man blir så fascinert av å se på det han lager. Man ser stadig noe nytt i bildene hans. Faktisk har jeg fulgt Sigvard siden han startet, røper Rugland og legger til:

– Tenk, 90 år og han holder allerede på med enda en ny utstilling. Han driver ikke bare med maling, han skriver dikt og er lyriker. For et utrolig menneske.

Eli Rugland har allerede fem verk av Sigvard Marnburg hengende hjemme. Hun henger gjerne opp flere. - Han gir meg glede og fascinasjon, sier hun. (Arne Birkemo)

– Ungdommelig uttrykk

Innerst i galleriet står Anna Stråtveit Songe-Møller og Karl Grude Songe-Møller sammen med Borghild Karin Børresen.

– Vi er ikke noen voldsomme «kunstmennesker», men da jeg så en annonse om utstillingen i avisen, måtte vi bare komme, forteller Anna.

– Hans uttrykk er så ungdommelig – selv om han er 90 år. Bildene hans sier noe om verden og universet, fortsetter hun.

– Han får oss til å tenke og reflektere, legger Kar til.

– Det som er spennende er at jo lenger man ser på bildet, jo mer ser man, forteller Børresen.

Og det er nettopp det kunstneren ønsker, at publikum skal se og reflektere selv.

Borghild Karin Børresen sammen med Karl Grude Songe-Møller og Anna S. Songe-Møller. (Arne Birkemo)

Marnburg: – Sivilisasjonskritikk

Gjennom sine bilder reflekterer Marnburg omkring eksistens, tid og rom, og han stiller spørsmål ved vår sivilisasjons utvikling. Her møtes vår nære virkelighet med den uendelige kosmiske. Og bildene spør om forholdet mellom illusjon og virkelighet.

– Bildene er også en sivilisasjonskritikk. Jeg ønsker at publikum skal se, oppleve og forstå verkene på sine egne premisser – ikke mine. Jeg ønsker at de skal reflektere og få dem til å tenke, forteller Marnburg, som debuterte med sin første utstilling i Stavanger kunstforening i 1985.

Kunstneren drev magasinet Marnburg i Stavanger før han debuterte som kunstner som 50-åring.

Stavangerkunstner Sigvard Marnburg holdt en liten tale like etter at Kjell Pahr-Iversen (til venstre) åpnet utstillingen med en rosende åpningstale. (Arne Birkemo)

---

Sigvard Marnburg:

Født i Stavanger 12. oktober 1932, hvor han bor og arbeider.

Han debuterte med sin første utstilling i Stavanger kunstforening i 1985.

Siden har han hatt en rekke separatutstillinger, og verkene hans er kjøpt inn av blant annet Norsk kulturråd og til Equinors samling.

Er nå aktuell med ny utstilling i Skur 2, Skansenkaien 23, i Stavanger.

---

Sigvard Marnburg (90) åpnet ny utstilling i Skur 2 i Stavanger sentrum fredag kveld. - Jeg ønsker at publikum skal tenke og reflektere selv om hva de ser, sier 90-åringen. (Arne Birkemo)