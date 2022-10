Også «gla’skapere» har godt av årenes modning

---

5

«Rein gla’skap»

Medvirkende: Sigrun Eriksen, Kristin Svensen, Pål Hjelm og Pål Mangor Kvammen

Musikalsk ledelse: Jan Hauge

Instruksjon: Pål Mangor Kvammen

Spilletid: 2 timer (inkluderte 20 minutters pause

Det er de forunderligste mannakorn som kan bli plukket fram mens man sitter i «Stavgangeren» og venter på at en jubileumsrevy skal gå over tilje. For meg ble det noen ord fra de manus som i tidligere tider ble jevnlig brukt til generell trøst og oppmuntring den gang Oftedølenes fanskare holdt hellig hus i Bethania.

Da sukket de stundom samstemt, og mumlet unisont noen ord fra en ellers konkurrerende menighetspredikant som en inspirasjon til det godtfolk som fortsatte sine sjelevandringer på de smaleste stiene i nabolaget: «Det vi vedblir å gjøre, blir lettere å utføre – ikke fordi tingenes natur forandres, men fordi vår evne til å gjøre det blir større.,,»

I så måte har gla’skap-kvartetten – og deres stadige støttekontakter på og bak scenen – vedblitt å gjøre sin form for gla’skap i atskillige tiår- og erfart hva salig Lars Oftedals åndelige inspirator, evangelisten Matteus, lovet med raus hånd: «For hver den som har, ham skal gis …»

Pål Hjelm, Kristin Svensen, Sigrun Eriksen og Pål Mangor Kvammen sammen på scenen. (Dag Magne Søyland)

Bortsett fra at det finnes stillferdige tegn til ytre aldring også på disse sceniske medmenneskene, var onsdagens premiere som å oppleve en foredlet utgave av det slaget morsskaper som Kvammens klan har eltet med stadig større kraft gjennom årenes gang etter gang – og dermed også blitt stadig bedre. Om ikke øvelse nødvendigvis gjør deg til verdensmester, gjør den deg stadig bedre i ditt gebet.

I så måte kan forestillingen minne om et verneverdig møte med en gammel hjemmebrenner som en gang betrodde meg med en nyvunnen innsikt og med den erfarne ettertankens styrke: «Vett du, at viss eg ha bare har mer sats, kan eg destillera merr – og få mye bedre varer enn før…». Det er ellers slett ingen læresetning som bare har betydning for hjemmebrennere. Den gjelder i mange og ulike sammenhenger – aller mest kanskje når det gjelder sceniske dialoger.

For tretti år siden – i den travle adventstiden – opplevde jeg at flesteparten av gårsdagens ensemble – enten de nå var på eller omkring scenen (det var vel bare Toni Gundersen som manglet fra anno dazumals revytropp) – bedrive det som ble kalt «Revy i syk C-dur». Gruppen markerte sitt 5 års jubileum, med å ta det store steget fra Folkens intime sal og til Kuppelhallens voldsomme publikumssal. Det skjedde uten at medlemmene forskrev seg.

Siden har gjengen holdt fast ved – og utviklet – sin sceniske signatur: musikalsk moro og parodier med vekslende treffsikkerhet, gjennomgående skåret over den «dizzie tunske»-lest som den gang var svært så toneangivende i så mange slags forstand på ulike revyscener. I så måte kan gruppen minne om det forholdet du kan få til en god restaurant. Du vet hva du får – og det bekommer deg vel.

Det gjorde tydeligvis også det som ble servert onsdag. At de meste entusiastiske publikummere ble akutt angrepet av krampelatter allerede ved bekjentgjøringen om at «forestillingen starter om fem minutter», forteller at noe er seg selv likt – også i en ny og endret verden.

De fire kan sitt musikalske metier, og de vet hvordan de skal presentere det. Også derfor var det ikke underlig at den fullsatte salen mottok scenebudskapet med ellevill entusiasme. Det var som et gammeldagsvekkelsesmøte hvor hallelujaropene var erstattet med taktfast applaus.

At årenes modning har gjort revylaget godt, viste seg for min del best i nummeret til ære for de fire av byens komedianter som er gått bort. For meg ble den anretningen et bærende element i forestillingen. Den nummeret kunne de ikke ha utført for tretti år siden – selv om de også den gang hadde et lite innslag om Per Inge og hans «store stygge idrettsbok».

Det er ikke bare de verbale deltakerne som demonstrerte at de visste og kunne hva de holdt på med. Det gjorde også de åtte musikerne i Jan Hauges orkester. De var påpasselig til stede, og oppfylte hva gamle sirkusmusikere stadig gjentok: «uden oss, ville det ikkje ha blitt någe show …» Så får det heller våge seg at Bjørn Endresons stadige krav til musikken ved sine oppsetninger – «ikke overdøv sangerne» – slett ikke ville ha vært dumt å ha hatt periodevis in mente …