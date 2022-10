Ny sesong av «Lykkeland»

Neste sesong av den prisbelønte dramaserien om oljeeventyret i Stavanger vil ta for seg årene fra 1987 til 1990.

– Vi er på langt nær ferdige med å fortelle denne historien om Norge. Vi ser frem til å vise hvordan det går med karakterene vi har blitt så glade i, og hvordan de klarer å tilpasse seg utviklingen i en ny tid, sier Synnøve Hørsdal. Hun er produsent og administrerende direktør i Maipo Film, som produserer «Lykkeland» for NRK.

– Dette er en skikkelig gladmelding til TV-seerne! «Lykkeland» har blitt en formidabel suksess på NRK, både som persondrama og som et bilde av Norge. At vi nå skal få videreføre denne beretningen er bare fantastisk, sier redaktør i NRK Drama, Marianne Furevold-Boland.

Hovedpersonene blir de samme som i de foregående sesongene. Noen nye, større roller vil også komme til.

Innspillingen starter i mars 2023.

Jappetid og Mongstad-smell

Sesong 2 av «Lykkeland» ble avsluttet med skildringen av Alexander Kielland-katastrofen i 1980. I neste sesong befinner vi oss i 1987 når vi igjen møter Anna, Toril, Christian og de andre hovedpersonene.. Statoil går på tidenes budsjettsmell i Mongstad-utbyggingen. Automatiseringen av boredekkene pågår for fullt, og det myldrer av nyoppstartede selskaper som ønsker å levere teknologien til dette. Det er nå folk virkelig tjener store penger i oljebransjen, på tross av nedgangstider for øvrig. Det er også på denne tiden noen av pionerene blant Nordsjø-dykkerne oppdager at de er syke.

I 1990 opprettes Statens Pensjonsfond Utland, kalt Oljefondet.

Internasjonal suksess

De tidligere sesongene av «Lykkeland» er blitt svært godt mottatt av anmeldere og publikum. Serien har vunnet en rekke priser i inn- og utland, blant annet under TV-festivalen i Cannes og Gullruten i 2019 og 2022. TV-selskaper i over 60 land har kjøpt visningsrettigheter til serien.

På NRK er første sesong sett av nærmere 1,3 millioner seere. Over 920.000 har i snitt sett hver episode av Lykkeland 2 til nå.

Den første sesongen, med handling fra 1969-1972, ble sendt på NRK høsten 2018. Sesong 2, som hadde premiere på nyåret 2022, tok for seg årene 1977-1980.

Mette M. Bølstad er manusforfatter for den kommende sesongen, som hun også var for Lykkeland 1 og 2. Petter Næss har konseptuerende regi.

De største rollene i Lykkeland 3 spilles av Anne Regine Ellingsæter, Malene Wadel, Paal Herman Ims, Pia Tjelta, Per Kjerstad, Laila Goody, Ole Christoffer Ertvaag og Mads Sjøgård Pettersen. I tillegg kommer det inn nye skuespillere i større roller som vil bli annonsert senere.

Jakter på unge skuespillere

Produksjonsselskapet Maipo går nå i gang med å lete etter skuespillere til de yngste rollene i neste sesong, deriblant Annas tvillinger samt Torils sønn Marius og datteren Marie. Det dreier seg om fire større roller og en birolle for barn og unge i alderen 6 til 21 år. Alle må snakke Stavanger-dialekt.