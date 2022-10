Stavanger-brødre vant pris

Prisen ble delt ut under festivalen Høstsabbat i Jakobkirken i Oslo lørdag ettermiddag av TONO og EDVARD-jurymedlem Stein Ove Toft.

Brødrene mottok prisen for verkene på albumet «Sturle Dagsland». Dermed vender de hjem til Stavanger med et trofé og et diplom utformet av Magne Furuholmen, samt 50.000 kroner.

«Det låter tidløst, men moderne. Og hele veien møter lytteren en vilter, inderlig og ærlig stemme som søker bredden i menneskelig erfaring gjennom ytterpunktene. Sannheten ligger i randsonen», skriver juryen i sin begrunnelse.

EDVARD-prisen har vært delt ut årlig av TONO siden 1998, og deles ut i fem kategorier til komponister og sangtekstforfattere som har skapt musikkverk av særlig høy kvalitet det foregående år. Det er en høyt kvalifisert fagjury som utpeker vinnerne.

– Med EDVARD-prisen løfter vi fram noe av den flotteste musikken som ble skapt det foregående året. Hensikten er både å hedre og takke enkeltopphavere, men også å skape oppmerksomhet omkring det viktige arbeidet komponister, sangtekstforfattere og låtskrivere gjør, sier kommunikasjonsdirektør i TONO, Willy Martinsen, i en pressemelding.

Hele juryens begrunnelse

«Med verkene på utgivelsen Sture Dagsland har Sjur Dagsland og Sturle Dagsland sammen laget noe så sjeldent som en unik verden bortenfor den vi lever i til vanlig. Visjonen virker sterk og ukompromittert. Dette albumet er verken en øvelse i sjanger eller skoleflinke sjangeroverskridelser, – nei – dette er det fortapte adoptivbarnet til Björk på LSD, det er Aurora på marerittvranga og abstrahert Korn. Dette er knudrete folkemusikk med stadionrock-potensial og sjuende far i huset oppi hornet på veggen. Dette er tusen ungdommers vrede i en sangers stemmebånd og det er vakkert, skummelt, stort og aggressivt! Men så plutselig også vart, sart, sårt, nært. Det låter tidløst, men moderne. Og hele veien møter lytteren en vilter, inderlig og ærlig stemme som søker bredden i menneskelig erfaring gjennom ytterpunktene. Sannheten ligger i randsonen.»

Om TONO:

TONO ble stiftet i 1928 og er et non-profit samvirkeforetak som eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og som på deres vegne forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt.

TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat videre til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig.

TONO har mer enn 38.000 medlemmer i Norge, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig.

TONO gir musikkskapere et økonomisk grunnlag til å kunne skape ny musikk, og samler og forenkler lisensiering av beskyttet musikk overfor musikkbrukere.

TONO omsatte i 2021 for 843,9 millioner kroner.

