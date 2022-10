Direktør slutter i SSO etter syv år

Det melder SSO i en pressemelding onsdag.

– Mine snart 7 år som leder av SSO har vært både spennende og krevende, og jeg er takknemlig for alt jeg har lært, opplevd og utrettet, sier Warland.

Han sier videre at han foreløpig ikke har takket ja til noen ny jobb, men at han ser fram til nye utfordringer og at han kommer til å følge orkesteret tett videre, men da som publikummer.

– Morten har gjort en solid innsats for SSO. Han har stødig loset orkesteret dit det er i dag. Nå starter vi prosessen med å finne Mortens etterfølger, som kan bygge videre på arbeidet som er gjort og ta orkesteret inn i neste fase, sier styreleder i SSO, Tone Grindland.

SSOs kunstneriske utvikling de siste årene har vært stor og orkesteret har en sterk posisjon, ikke bare lokalt, men også nasjonalt og internasjonalt. SSO har i de siste årene vært nominert til Spellemann og Grammy, mottatt to Heddapriser og strålende anmeldelser for konserter, innspillinger og turneer.

SSO har et stort og lojalt kjernepublikum, og når i tillegg ut til nye publikumsgrupper gjennom innovativ og bred programmering og appell. SSO holdt høy aktivitet og god kontakt med publikum gjennom pandemien og var en kulturaktør som markerte seg positivt i den utfordrende tiden.

Orkesterets økonomi er solid og ryggraden i SSO består av dyktige og dedikerte musikere og et profesjonelt støtteapparat i administrasjon.