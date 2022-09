Rekordinteresse for Kapittel: 130 arrangementer på fem dager

Det sier festivalsjef Siri Odjell Risdal når RA treffer henne halvannen uke før litteraturfestivalen Kapittel overtar byen med 130 arrangementer på fem dager, fra 21. til 25. september.

Kapittel er Stavangers internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet. Siden oppstarten i 1995 har festivalen vært med på å markere Stavanger som ytringsfrihetsbyen i Norge.

Etter to pandemi år med nedskalert festival, gleder Odfjell Risdal seg til å tilby Kapittel i fullskala igjen. Og interessen er rekordstor. Både i antall forhåndssolgte festivalpass og antall frivillige.

– I et normalår har vi 12.000 besøkende. Vi har 100 festivalpass som legges ut for salg. Nå, en god uke før festivalstart er det nesten utsolgt, sier hun.

Hovedtyngden av billettene selges til hvert enkelt arrangement. Odfjell Risdal gleder seg.

– Nå skal folk merke at det endelig er fullskala festival igjen. Interessen er stor. Jeg håper det er fordi vi har et spennende program. Generelt merker vi – på Sølvberget – at det er økt aktivitet. Hverdagen er i gang. Folk har tatt opp tråden fra før pandemien, og bruker byen og kulturlivet, sier festivalsjefen.

– Det kommer 150 gjester som er fordelt på 130 arrangementer. Det meste handler om litteratur og litterære opplevelser, samfunnsdebatt og ytringsfrihet. Festivaldeltakerne kan også oppleve dans, teater og konserter, legger hun til.

«Brudd» på flere plan

Over fem dager med litteratur, debatt, film og fest er det ett tema som går igjen gjennom hele festivalen, «Brudd». Et kraftfullt begrep som på mange måter representerer vår tid, mener Odfjell Risdal.

– Vi snakker om «brudd» på mange plan. Vi tar opp den pågående krigen i Europa. En av hovedforedragsholderne er den ukrainske forfatteren Andrej Kurkov, som snakker om ytringsfrihet i krig. Vi tar opp Brexit. Samtidig skal det handle om brudd i relasjoner, men også normbrudd og gjennombrudd som har ført verden framover, forteller Odfjell Risdal.

Kurkov holder årets ICORN-foredrag. ICORN står for International Cities of Refuge Network og er det internasjonale fribynettverket som ble etablert for å tilby forfulgte forfattere, journalister og kunstnere en friby, hvor de skal kunne skrive og uttrykke seg fritt. ICORN sitt hovedsete er i Stavanger.

Ministeren åpner

Kapittel åpnes av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) onsdag 21. september klokken 16 på Møteplassen på Sølvberget.

– Jeg er spent på å høre hvordan hun ser på hvordan kulturlivet skal reise seg etter to år med nedstenging. I tillegg er det Skeivt kulturår. Hvordan ser ministeren på det skeive Norge i 2022? Og hva gjør terror og krig og pandemi med ytringsfriheten?

Forfatter Karl Ove Knausgård, som bor i London, kommer også til Stavanger. Han står for årets Kiellandforedrag. Knausgård skal snakke om hvorfor litteratur er viktig og hvordan vi vender oss til litteraturen for å finne svar på de store spørsmålene som definerer vår tid.

– Vi er heldige som får Knausgård på besøk, sier festivalsjefen.

[ De første artistene til Maijazz 2023 er klar ]

Siri Odfjell Risdal er festivalsjef for Kapittel, Stavangers internasjonale festival for litteratur og ytringsfrihet. (Arne Birkemo)

50-årsfeiring for Renberg og Tønes

– Pelikanen, Knausgårds eget forlag som ligger her i Stavanger, feirer ti år i byen. Det skal feires. I tillegg skal vi feire at forfatter Tore Renberg og Frank Tønnesen blir 50 år i år, forteller Odfjell Risdal.

Det er kanskje uvanlig at det sparkes fotball under en litteraturfestival, men det skal det altså også.

– Kapittel-forfatterne og Pelikan-forfatterne skal spille mot hverandre på Midjord.

Odfjell Risdal trekker også fram forestillingen «Solaris korrigert» og kortdokumentarfilmen «View».

– Den lokale poeten Øyvind Rimbereid sitt dikt, Solaris korrigert, er satt opp som et gjestespill på Rogaland Teater med skuespillerinne Ane Dahl Torp. Vi viser også Odveig Klyves film, «View», som handler om hvordan cruisetrafikken påvirker lokalmiljøet i Stavanger. Det er fint at Kapittel kan bidra til å løfte fram lokale forfattere og kunstnere, påpeker festivalsjefen.

[ Stavangeren-forestilling: – Kom deg opp av sofaen ]

– Noe for alle

Hun sier at programmet tilbyr noe for enhver. Store og små.

– Programmet er veldig stort. Folk må kikke gjennom. De finner garantert noe de liker. Vi har også et kjempefint barneprogram.

Festivalen foregår primært på Sølvberget, men er også på andre kulturarenaer rundt i regionen – deriblant Tou – hvor rapgruppen Undergrunn spiller.

– Kapittel retter seg mot dem som er interessert i litteratur og samfunnsdebatt, men vi ønsker alltid å nå ut til nye deltakere. Konserten med Undergrunn appellerer til et ungt publikum, og er allerede utsolgt. Å utvide programmet med fotballkamp og rap-konsert er med på å utvide festivalens nedslagsfelt, sier Odfjell Risdal.

[ Nytt Veronica-show: Lanserte fra sykesengen ]