Nytt Veronica-show: Lanserte fra sykesengen

– Det er ingen dramatikk, altså. Men legene slipper meg ikke får jeg har fått svar på alle prøvene, forklarer influenser Veronica Simoné Fjeld på storskjermen fra Stavanger universitetssjukehus.

Produsent, Rune Bjerga, foreslo å utsette pressekonferansen i DNB Arena, men det ville ikke Fjeld ha noe av. Problemer i mageregionen stopper ikke Yummymummy.

11. februar neste år står hun på scenen i DNB Arena med nytt show: SANNSYNLIGvis.

– SANNSYNLIGvis handler blant annet om ting som sannsynligvis har skjedd meg. Jeg har sannsynligvis blitt fridd til. Jeg har sannsynligvis ligget med Mikke Mus. Jeg kommer sannsynligvis til å oppleve mye mer sorg og traume i livet enn jeg har opplevd til nå. Noe av suksessfaktoren sist av å blande humor og alvor. Det blir litt det nå også, forteller Fjeld fra sykehuset.

Hva er sassy?

– Forskjellen nå er at dette showet blir litt mer «Sassy». Et sassy kvinnfolk har sine meningers mot, har frekkhetens nådegave og har glimt i øyet.

Hun sier at flere skal få kjørt seg i showet: Regler, normer og samfunnet generelt.

I 2019, rett før koronapandemien for alvor slo inn, satte Fjeld opp sitt første show – «NATURLIGvis». Her blandet influenseren både lattere og humor med alvor og tårer. 15.000 så forestillingene.

Mye å leve opp til, men nå vil hun fra å stå på scenen i en hotellkonferansesal til scenen «midt på isen» i DNB Arena foran 5000 mennesker.

Yummymummy kjenner ikke for mye på presset.

– Jeg er skrudd sammen slik at dersom jeg er fornøyd selv, så er det godt nok. Jeg lever jo av dette, og byr på meg selv hver dag på flere plattformer, sier hun.

Veronica Simoné Fjeld sluttet i TV Vest etter 14 år og stupte inn i showbiz som influenser og komiker. (Tone Helene Oskarsen)

Mange tusen følgere

Fjeld har 64 tusen følgere på Snapchat og 35 tusen på Instagram.

– Om det er 500 eller 5000 spiller ikke så stort rolle. Jeg ønsker å lage et skikkelig show. Jeg vil se alle, og at alle føler at de ser meg. Jeg husker da jeg så Robbie Williams på Viking stadion. Jeg sto helt der bak men jeg følte han så meg. Jeg vil at mitt publikum skal føle det samme, sier Fjeld.

Å stå på scenen i DNB Arena var skummelt i begynnelsen, men så tenkte hun:

– Rune Bjerga har klart det, Hans Morten Hansen har klart det – og Chris Rock. Hvorfor ikke meg?

Rune Bjerga er produsent og regissør. Han vet hvordan det føles å stå på scenen, alene foran et lite folkehav.

– Det er helt vilt. Mye sommerfugler, når man står bak scenen og tripper. Men så går man på jobb. Jeg tror hun får en kul dag på jobb den dagen, sier Bjerga.

Aktuelt med turné?

Fjeld ha følgere over hele landet. Å sette opp show andre i andre byer er aktuelt, forteller både Fjeld og Bjerga.

– Nå er det i utgangspunktet ett show, men jeg er åpen for flere sier Fjeld.

– Veronica har en vanvittig stor og lojal «menighet» over hele landet. Det er åpenbart at det er aktuelt å besøke andre store byer, sier Bjerga.

Produsent Bjerga understreker at det er ganske sykt å tenke «stadion» i humorverdenen.

– Jeg skal love de at i resten av landet så tenker folk at vi er «steingalne». En komiker som kjører arenashow. Det er ikke normalen, men vi gjør det her i Stavanger. Stavanger og omegn-publikumet er steinbra, sier Bjerga.

Billettsalget starter kommende fredag klokken 12.00.