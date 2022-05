Klart for MaiJazz: Slik blir årets festival

Årets Maijazz går av stabelen 7. mai og beskrives av festivalledelsen som “vårens jazzeste eventyr”. Etter et par år med koronavarianter av festivalen er den endelig tilbake i fullt og ordentlig festivalformat, og i en pressemelding fra festivalen heter det at de presenterer et program med et høyt kunstnerisk nivå og et stort spenn i musikalske uttrykk.

– Det gleder oss å endelig kunne by på et fullverdig program i en konsentrert periode – slik vil vi ta tilbake følelsen av festival! Noen av artistene har vi tålmodig ventet på i to år. De er mer enn klare for å spille for et sultent publikum, sier festivalleder Per Hasse Andersen i pressemeldingen.

Maijazz sto klar med et program de var stolte av i 2020, men så ble alt endret i mars.

– Men vi snudde oss rundt og gjennomførte, pandemien til tross, festival også dette året i et vindu som dukket opp i oktober med en helnorsk artistliste, sier Andersen.

2021 viste seg å bli et minst like vanskelig år for festivalarrangørene, med uvisshet og stadige nedstenginger som slet på kulturlivet. Løsningen for Maijazz ble å gjennomføre en serie konserter som strakte seg fra mai til september.

– To slike år sliter på en organisasjon. Likevel brenner vi for å formidle kultur, for å gi regionen musikkopplevelser utenom det vanlige og for å gi alle de dyktige artistene der ute en scene å uttrykke seg på. Og ikke minst brenner vi for å gi de kommende talentene et springbrett for videre satsing, sier festivallederen.

– Uten investering i kommende generasjoner musikere, blir det ingen festivaler. Derfor samarbeider vi tett på det vitale Bjergsted-miljøet. Med UiS-studentene, med elevene på musikklinjen ved Stavanger katedralskole, og ikke minst med den fantastiske kulturskolen. Vi får garantert høre mye til mange av de unge fra disse institusjonene i kommende år, legger han til.

Maijazz 2022 byr på en festival med et trettitalls konserter mellom 8. og 15. mai. På den måten ønsker de å investere i kulturbyen Stavanger, ifølge meldingen. De opplyser videre at årets festival er den 34. MaiJazz på rad, og at selv om det ikke er et rundt tall, er det flere av artistene som jubilerer i år.

– Åpningskonserten til Frode Alnæs markerer hans 40 år som profesjonell musiker og komponist. Alltid elegante Karin Krog fyller 85 i mai. Ketil Bjørnstad ble nettopp 70 og markerer at det er 50 år som forfatter. Og Jazzlinjen ved Fakultet for utøvende kunstfag på UiS feirer 20 år under årets Maijazz, sier Andersen.

– Det er endelig jazz i luften. Med stolthet presenterer vi Maijazz 2022, avslutter han.

Årets program:

Lørdag 7. mai kl. 18.00 på Stavangeren: Åpningskonsert med Frode Alnæs jubileumsband

Lørdag 7. mai kl. 21.00 på Spor 5: Craig Taborn (solo)

Søndag 8. mai kl. 14.00 i Sola ruinkyrkje: Bonati/Yttredal duo, feat. John Derek Bishop

Søndag 8. mai kl. 16.00 på Folken: Ingar Zach, Kim Myhr, Caroline Bergvall & Quatuor Bozzini

Søndag 8. mai kl. 18.00 på Spor 5: Thomas Torstrup «Two Brothers» kvartett

Søndag 8. mai kl. 21.00 på Spor 5: Ellen Andrea Wang «Closeness» trio

Mandag 9. mai kl. 19.00 på Stavangeren: Mike Stern/Bill Evans band feat. Dennis Chambers and Gary Grainger

Mandag 9. mai kl. 21.00 på Spor 5: Mats Eilertsen Trio

Mandag 9. mai kl. 21.00 på Folken: Les Filles de Illighadad

Tirsdag 10. mai kl. 19.00 på Stavangeren: Bill Frisell Trio

Tirsdag 10. mai kl. 20.00 på Tou, Scene 1: Vidar Schanche «The Mechanical Forest»

Tirsdag 10. mai kl. 21.00 på Spor 5: David Helbock «Random/Control»

Onsdag 11. mai kl. 19.00 på Stavangeren: Kyle Eastwood «Cinematic»

Onsdag 11. mai kl. 21.00 på Spor 5: Karin Krog & The In-Between-Time Trio

Onsdag 11. mai kl. 21.00 på Folken: Emilio Frías «El Niño» y La Verdad

Torsdag 12. mai kl. 18.30 på Folken: UtB – Unge talenter Bjergsted

Torsdag 12. mai kl. 19.00 i Stavangeren: Mulatu Astatke

Torsdag 12. mai kl. 19.00 på Obrestad Fyr: Sigurd Hole “Lys/Mørke” Solo konsert

Torsdag 12. mai kl. 20.00 på Spor 5: Frode, Sten & Ståle

Torsdag 12. mai kl. 21.00 på Folken: Klossmajor

Fredag 13. mai kl. 19.00 i Stavanger konserthus – Kuppelhallen: Jon Balke «Siwan»

Fredag 13. mai kl. 20.30 på Spor 5: Håvard Ersland trio

Fredag 13. mai kl. 21.00 på Stavangeren: Håker Flaten & Nilssen-Love’s Guts and Skin Octet

Fredag 13. mai kl. 22.00 på Folken: Ghost-Note

Lørdag 14. mai kl. 12.00 på Arneageren (værforbehold): Equinor storband

Lørdag 14. mai kl. 15.00 på Spor 5: Ketil Bjørnstad solokonsert

Lørdag 14. mai kl. 16.00 på Tou, Loftet: Mole

Lørdag 14. mai kl. 18.00 i Stavanger konserthus – Fartein Valen: Håkon Kornstad og Stavanger Symfoniorkester

Lørdag 14. mai kl. 20.00 på Stavangeren: Stian Carstensen «Musical Sanatorium»

Lørdag 14. mai kl. 21.00 på Folken: Kitchen Orchestra med Tobias Klein

Lørdag 14. mai kl. 22.00 på Spor 5: Espen Berg «Water Fabric»

Søndag 15. mai kl. 16.00 i St. Petri kirke: Helge Iberg «Beatles Revisited»

Søndag 15. mai kl. 17.30 på Spor 5: «Jazzintro» med bandene Peders Hode og Ototoi

Søndag 15. mai kl. 20.00 i Stavanger konserthus, Kuppelhallen: Marius Neset & Bjergsted jazzensemble – jubileumskonsert