Disse rockerne inntar Mablis-scenen i sommer

Det opplyser festivalen i en pressemelding fredag formiddag.

– For tredje gang kommer et av landets beste rockeband tilbake til oss i Vålandskogen. Skambankt spilte for oss i 2016 og avsluttet med stående applaus for oss i fjor på Mabl-ish. Skambankt er av mange regnet som blant Norges beste liveband, enten de spiller rolige eller harde låter. Det er derfor med stor glede at vi ønsker dem velkommen tilbake, melder bookingansvarlig Jesper Brodersen.

Mablis-festivalen går av stabelen 17. og 18. juni i år.

Brodersen opplyser videre at store deler av programmet for festivalen nå er på plass.

Fra før av er det kjent at disse artistene spiller på festivalen i Vålandskogen:

Sondre Lerche

Girl in Red

Emilie Nicolas

Big Thief

Kjartan Lauritzen

Gabrielle

Sleaford Mods

Freya &

Men hele programmet er fortsatt ikke sluppet, melder festivalen.

– Vi har fortsatt et par godbiter på lur, sier bookingansvarlig Jesper Brodersen.

