Tre år siden forrige Landstreff: Lanserer full lineup

På grunn av koronapandemien ble det nasjonale russearrangementet Landstreff i Kongeparken avlyst i 2020 og 2021. I år blir det fullt program igjen.

– Vi er veldig klare for å ta imot 15.000 avgangselever etter tre hele år med venting. Flere årskull har mistet muligheten til å oppleve deres første musikkfestival, nå kan den opprinnelige feiringen endelig gjennomføres igjen. Det er både vi og gjestene våre glade for, sier festivalsjef Magnus Lund i en pressemelding.

6. til 8. mai skal hele 40 artister opptre for russen. I år får avgangselevene oppleve legender som Tiësto og Karpe, internasjonale stjerner som Gunna, Khalid og Becky Hill, og norske artister som Cezinando, Sigrid og Hannah Storm, melder arrangøren.

– Det er en stor happening i seg selv at samfunnet har åpnet og gjør det mulig å samle så mange mennesker igjen. Derfor er det ekstra gøy for oss å endelig kunne legge til rette for en spektakulær feiring av 13 års hardt arbeid, sier Lund.

Området til Landstreff Stavanger er på hele 380.000 kvadratmeter og har seks scener som tar imot noen av verdens største stjerner. Festivalen er levende, aktiv og åpen 24 timer i døgnet, 60 timer i strekk.

Fra 6. til 8. mai samles 15.000 russ i Kongeparken. (Michael Ray Vera Cruz Angeles )