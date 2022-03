Russisk SSO-debatt: – Kjente russere må stå opp mot krigen – vil ha en enorm påvirkningskraft

Onsdag skrev RA om Stavanger Symfoniorkester som tar sterkt avstand fra Putin-regimet, men boikotter ikke enkeltkunstnere fra Russland. Fredag skal Stavanger Symfoniorkester (SSO) ha konsert i Stavanger konserthus, hvor russiske Julia Lezhneva er sopran.

I ettertid har den kommende konserten skapt debatt på Facebook-gruppen Stop war in Ukraine Stavanger.

Flere har reagert på at Stavanger Symfoniorkester tillater at Julia Lezhneva får opptre. Bakgrunnen er Russlands invasjon av Ukraina og Vestens sanksjoner mot Russland.

– Vi følger NTO (Norsk teater- og orkesterforening, red. anm.) sine etablerte prinsipper om å ikke samarbeide med russisk statlige virksomheter, men de har ikke tatt til orde for boikott av enkeltkunstnere som livnærer seg av sitt kunstneriske virke uavhengig av den russiske stat, så lenge utøveren ikke aktivt representerer Russland eller russiske interesser, sa Cecilie Christ, kommunikasjonssjef for SSO til RA onsdag.

Ikke alle slår seg til ro med SSOs forklaring. Noen mener sopranen bør komme med en offentlig og personlig uttalelse hvor hun tar avstand fra krigen i Ukraina. Andre mener det er for mye å be om.

RA har vært i kontakt med russere som står på hver sin side av debatten.

Ikke alle ønsker å ha navn og bilde publisert i RA, fordi de frykter represalier fra russiske myndigheter som kan ramme både dem og deres familie i Russland.

– Forstår ikke folks forventninger

– Julia Lezhneva er en god og kjent sanger med en fantastisk stemme. Det er ikke ofte at det kommer så store stjerner til Stavanger. Å kunne ha denne konserten er noe alle er tjent med i disse triste tider, sier en russisk kvinne bosatt i Stavanger-området.

Hun ønsker å være anonym. Risikoen er for stor, mener hun. RA kjenner hennes identitet.

– Jeg er fullstendig imot krigen i Ukraina, men risikoen for å snakke høyt om krigen er høy, sier hun.

[ https://www.dagsavisen.no/rogalandsavis/nyheter/2022/03/16/boikotter-ikke-russisk-opptreden/ ]

Kvinnen reagerer på at flere medlemmer i Facebook-gruppen krever at Lezhneva må komme med en offentlig uttalelse for at det skal være innafor å arrangere konserten.

– Jeg forstår ikke folks forventninger om at hun skal være en helt og offentlig stå fram og være imot krigen. Hun risikerer livet. Hun kan havne i fengsel. Det er også en stor risiko for at det vil få konsekvenser for hennes familie. Jeg er ikke overrasket over at Lezhneva ikke sier noe offentlig. Gjør hun det, kan hun ikke reise tilbake til Russland. Folk bør ha tillit til SSO sin begrunnelse.

– Det kan være andre personer fra andre nasjoner som støtter Putins krig. Skal det være rettferdig, bør man jo spørre alle artister og sportsfolk før de får delta på noe som helst, legger hun til.

– Jeg frykter demonstrasjoner utenfor konserthuset fredag. Jeg håper det ikke skjer, avslutter hun.

– Enorm kraft dersom flere står opp

RA har også snakket med Natalia Maria Vigrestad. Hun er russisk, fra Moskva, og har bodd i Stavanger i 12 år. Hun er ikke redd for å stå fram og stå opp mot Putins krig. Det burde flere gjøre mener hun, spesielt kjente russiske kulturpersonligheter, artister og sportsfolk.

– Julia Lezhneva er nødt til å uttale seg offentlig, mener jeg. Jeg er enig med ukrainerne og de mange andre som har kommentert at hun må komme med en uttalelse. «Nei, jeg er kunstner. Jeg driver ikke med politikk», holder ikke. Sier man slikt, har man allerede valgt side – feil side. Enten er man for Russlands krig, eller så står man med Ukraina, sier Vigrestad.

– Det verste som skjer i Russland nå er at folk hjernevaskes. De er ikke dumme, men de klarer ikke forstå at russere dreper ukrainere. Derfor velger de å tro på propagandaen. Dette er så ødeleggende for Russland, landet mitt. Derfor er det så viktig at kjente russere – som folk ser opp til – står opp og sier at denne krigen å stoppe. Når vanlige russere ser deres favorittmusikere, kunstnere, forfattere, journalister, sportsfolk og intellektuelle stå sammen mot krige, så ville det hatt en enorm påvirkningskraft. Den lille tvilen som blir sådd, vil utgi en stor forskjell, sier Vigrestad.

Hun sier også at det innebærer en viss risiko å tale imot Vladimir Putin.

– Jeg tror ikke Lezhneva blir drept om hun gjør det. Men det godt mulig at hun mister bevilgninger og offentlige midler som russiske myndigheter tildeler kulturfolk. Mange artister står overfor et dilemma. Si sin mening om krigen, og miste sine posisjoner i Russland, eller tie og gå på akkord med seg selv. Kan de leve med det?

Vigrestad sier det er forferdelig det ukrainerne opplever i landet sitt.

– Krig, ødelagte hjem, å miste sine nærmeste: Ingenting er verre enn det. Det er forferdelig. Samtidig er det også veldig vondt å se at mitt hjemland, Russland, også ødelegges. Bombene som ødelegger Ukraina, ødelegger også Russland.

[ Kjell reiste til Polen for å hente ukrainske flyktninger ]

[ Ukrainsk forening på flyktningmøte: - Dette er det viktigste ]