Pia Myrvold: Ukraina-aksjon ved Sverd i fjell

Publikum inviteres til å delta eller å se på en stille aksjon der folk oppholder seg på Sverd i fjell sammen med figurene The Sumerians on Holiday. Kunstner Pia Myrvold vil filme og fotografere aksjonen, som er søndag fra klokken 14.00.

Det er i forbindelse med krigen i Ukraina, og krigens ødeleggelser av uskyldige liv, arkitektur og kulturhistorie at Myrvold arrangeres fredsappellen.

Myrvold vil bruke symbolikken i fredsmonumentet Sverd i fjell. I all enkelhet, er aksjonen et manifest for frihet og fred, der alle generasjoner, alle samfunns grupper står sammen, forteller hun i en pressemelding.

«Denne enkle aksjonen er en appell fra vårt folk til et annet. Vi samles i solidaritet og for oppslutning rundt ofrene, for påvirkning til de prosesser som arbeider for løsninger der fred er den eneste veien videre. Vi ber om større fokus på de akutte utfordringer som verden står overfor er prioriteringer for miljøvern, der mer enn 50 prosent av jordens naturressurser er direkte truet. Krigen er direkte reaksjonær til de utfordringer menneskeheten står overfor i dag», heter det i pressemeldingen.

The Sumerians on Holiday. (Pia Myrvold)

The Sumerians on Holiday. (Pia Myrvold)