Gran Canaria 21. april 1973. Julie Ege på Kanariøyene for filminnspilling av Pål Bang-Hansen sin film "Kanarifuglen". Hun spiller en flyvertinne som har en affære med en personalsjef (Arne Lindtnær Næss) i et norsk firma som er på konferanse på øya. Her sammen med medspiller Arne Lindtner Næss. (Ivar Aaserud/NTB)