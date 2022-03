Skambankt avlyser turneen

Skambankt avlyser vårturneen 2022. Dette skriver bandet på sin egen Facebook-side:

«Kjære dere!

Det er med tungt hjerte vi i dag må meddele at vi også kaster oss på den store bølgen med avlysninger og utsettelser av konserter i mars.

Det er for stor økonomisk risiko i det å gjennomføre. Vi hadde et håp om at det var god nok tid å selge flere billetter etter gjenåpningen, men det ser ikke så bra ut. Vi er fortsatt i en pandemi med høye smittetall og det virker ikke som om folk flest er helt klare for konserter ennå. Konsertstedene vi snakker med er melder at dette ikke kun gjelder for våre konserter, men for de aller fleste som skal ut på tur i mars/april.

En turné er hovedsakelig det som kompenserer oss for månedsvis med albumjobbing og holder oss i live mens den pågår. Den kompenserer plateselskapet for investeringer i album og betaler booking for en stor jobb med å sette den opp. Vi har store utgifter med denne type turné og vi ønsker ikke å sette oss i gjeld», skriver bandet.

Videre forteller bandet at mange blir berørt. Crewet, oppvarmingsbandet Lüt og alle andre involverte i turneen.

«Det kom dessverre ingen treffende støtteordninger for denne overgangsfasen, og vi sitter igjen med tapt inntekt, utgifter, skuffelse og tidenes antiklimaks. Vi hadde gledet oss sånn til å se dere igjen. Vi har gjennomført preprod, scenen så rå ut og bandet er i kanonform.»

Skambankt lover å komme sterkt tilbake, og melder at de kommer til å få flyttet de fleste jobbene til høsten.

Bandet håper at folk som har kjøpt billetter beholder disse og er klare til ny konsert til høsten. Skambankt vil offentliggjøre noe datoer så snart de er på plass, ifølge bandet, som avslutter med en oppfordring om at alle må komme seg ut på konsert igjen.

Turneen som er avlyst:

5.mar – Stord - Samfen

10.mar – Kristiansand - Kick

11.mar – Stavanger - Konserthuset - Zetlitz

12.mar – Haugesund - Høvleriet

18.mar – Fredrikstad - Gamlebyen Kulturhus

19.mar – Oslo - Rockefeller

23.mar – Bergen - Kulturhuset i Bergen

24.mar – Volda - Rokken

25.mar – Ålesund - Terminalen

26.mar – Skien - Parkbiografen

30.mar – Trondheim – Byscenen

31.mar – Steinkjer - Samfunnshuset

1.apr – Molde - Kulturhuset

2.apr – Kristiansund - Kulturfabrikken