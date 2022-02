Nytt slipp: – Disse skal til Utopia

Ketil Jansen og Ulrik Denizou Lund i Lemaitre kommer til Utopia 2022 (Jonathan Vivaas Kise)

Utopia 2022 går av stabelen 26. til 27. august i år, og nå har festivalen bekreftet en ny opptreden.

Duoen Lemaitre, bestående av Kjetil Jansen og Ulrik Denizou Lund, kommer til Utopia i sommer.

Lemaitre har det siste tiåret vekslet med å turnere verden rundt, og gitt ut musikk fra basen sin i L.A, ifølge pressemeldingen.

[ Alan Walker første headliner til Utopia 2022 ]

Duoen har tidligere opptrådt på festivaler som Coachella, Lollapalloza, Roskilde og Reading & Leeds.

– Jeg har hatt Lemaitre på ulike konserter i Stavanger siden de brøt gjennom i 2011. Det har vært en ære å få følge dem på veien. Jeg føler nå virkelig at de har funnet seg selv, og klok av skade vet jeg at dette blir et liveshow man ikke kommer til å glemme, sier festivalsjef Espen Knoph, i pressemeldingen.

I fjor slapp de albumet «Substellar,» som ble listet som #4 i Aftenposten sin kåring av årets beste album i 2021.

[ Astrid S til Utopia ]

– De nye låtene er et slags kjærlighetsbarn av alle retningene Lemaitre har tatt gjennom årene. Vi drar fremdeles lyder mot ytterkanter, og legger minst like mye prestisje i uventa overganger, men jeg tror vi aldri har følt lignende kontroll over lydbildet vårt som nå. Det føltes som å være tilbake til da vi lagde musikk uten å tenke på hvordan det hørtes ut eller hvem som skulle høre det … For det føltes jo som ingen skulle høre det, sier Ketil Jansen i pressemeldingen.

Lemaitre spilte også på Utopia i 2017.

[ Janove til Utopia ]