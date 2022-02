Hun er årets stavangerkunstner

Det er scenekunstneren Maria Drangeid (31) som er årets stavangerkunstner 2022, melder Stavanger kommune i en pressemelding lørdag ettermiddag.

Forfatter, dramaturg og frilans teaterregissør Maria Drangeid har stor aktivitet bak seg i Stavanger, blant annet med en rekke oppsetninger på Tou. Hun flyttet nylig hjem til Stavanger etter studier i Oslo.

– Jeg er veldig glad for å og stolt over å motta denne prisen. Det betyr at arbeidet mitt blir sett og satt pris på, sier Drangeid.

For tiden er hun regissør på den selvskrevne oppsetningen Sanger for bortkomne dager, basert en bok av Kim Hiorthøys, som har premiere på Trøndelag Teater 5. mars.

Ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) sto for overrekkelsen av utmerkelsen i Stavanger konserthus lørdag 12. februar.

– I begrunnelsen for tildelingen til Maria Drangeid står det at en ung, kvinnelig teaterregissør er et svært positivt tilskudd til scenekunstfeltet i kulturbyen Stavanger. Jeg kunne ikke vært mer enig, sier ordføreren.

– Det er også bra at Stavanger kommune med tildelingen til Maria kan tilrettelegge for flere stemmer og større bredde i det regionale scenekunstfeltet, legger hun til.

Regidebuterte på Rogaland Teater

Maria Drangeid har en master i Nordisk litteratur fra Universitetet i Oslo og i juni 2021 ble hun ferdig med en bachelor i regi fra Teaterhøgskole.

Hun er kunstnerisk leder i teaterkompaniene MÅGÅ og Vrangforestilling, og har vært involvert i flere forestillinger de siste årene gjennom teaterkompaniene i rollene som dramaturg, tekstforfatter, regissør og produsent.

Høsten 2021 hadde Drangeid sin regidebut ved Rogaland Teater med forestillingen «Tvillingenes dagbok» på Intimscenen, hvor RAs anmelder trillet en firer på terningen. Friteatergruppen MÅGÅ hadde juli 2021 premiere på «Stories from Stavgersand», basert på Øyvind Rimbereids Solaris korrigert. Drangeid tok hånd om regien på de fem utendørs forestillingene på Marøy.

I 2020 var hun regissør og produsent på MÅGA sin forestilling Stories from the harbour. Andre utvalgte produksjoner som Drangeid har vært involvert i, er «We come in peace» med Helgebostad/Johannesdottir/Lauvdal/Floen/Theisen (2019), produksjonen «Maria & José» av Erlend Loe med Vrangforestilling (2019) og produksjonen «Grader av hvitt» av J. Harstad med Vrangforestilling, Kapittel, Tou (2017). Drangeid mottok diversestipend i 2021 fra Stavanger kommune.

Ordningen med årets stavangerkunstner har eksistert siden 2003. Målet er at Stavanger kommune med utvelgelsen kan hjelpe kunstneren til å nå lengre i sin karriere.

Som årets stavangerkunstner mottar Drangeid et grafisk blad av billedkunstneren Ingunn Fyllingen og et stipend på 100.000 kroner.