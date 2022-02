Vant konkurranse: Nå skal hun lage kunsten på nye Godalen VGS

Godalen videregående skole blir rehabilitert og utvides med et nybygg. I mars 2021 inviterte derfor Rogaland fylkeskommune til kunstkonkurranse for å lage innendørs og/eller utendørs kunstnerisk utsmykking til den nye skolen.

En enstemmig jury har valgt Simone Hooymans kunstverk «Move forward and step back» som vinner, skriver fylkeskommunen i en pressemelding torsdag.

– Jeg er overrasket, kjempeglad og stolt. Jeg har aldri vært med på utsmykking av en videregående skole før, så dette er nytt og spennende for meg. Det er ekstra gledelig at elevene på skolen likte kunstforslaget mitt, og det er kult at juryen valgte mitt forslag, fordi det har en helt spesiell teknikk, sier Hooymans.

Simone Hooymans kunstverk «Move forward and step back». (Rogaland fylkeskommune)

Simone Hooymans er animatør, kunstner og filmskaper. Hun er opprinnelig fra Nederland, men bor og arbeider i Ålvik, Hardanger. Fylkeskommunen skriver at det analoge håndverket er bærende i Hooymans kunstprosjekt.

– Det er en tydelig referanse til Godalen videregående skole og de ulike håndverksyrkene en kan utdanne seg i. Et håndverk er noe som har verdi og som en skal være stolt av, sier kunstneren.

Elevrepresentantene mener kunstverket hennes er veldig spennende.

– Kunstverket er dynamisk og et skikkelig blikkfang. At det er interaktivt er hovedårsaken til at vi ønsket oss disse bildene på skolen. Det gjør at en stopper opp og tenker litt, sier Katarina Bjørsvik, VG2-elev ved søm og tekstil på Godalen VGS.

[ Vil opprette klimaråd for Rogaland ]

Poetisk og lekent

Juryen slår fast at Hooymans treffer målgruppen godt med sine interaktive verk. De omtaler kunstverket som et poetisk og lekende uttrykk, som inviterer til inspirasjon og drøm i elevene og de ansattes skolehverdag. Én fra skolens ledelse og to elever ved Godalen VGS er representert i kunstgruppen og ga sine innspill til juryen. De er svært begeistret for Simone Hooymans’ bidrag.

– Det er kjekt, og samtidig viktig at vi som er elever har fått være med på denne avgjørelsen, seier Katarina Bjørsvik og Rahwa Asefa, begge VG2-elever ved Godalen videregående skole.

Fire kunstnere leverte tre forslag til kunstkonkurransen. De andre som deltok i konkurransen var Per Christian Brown, Marius Dahl og Jan Christensen. Signe Christine Urdal og Evy Horpestad Tjåland er kunstkonsulenter i prosjektet som har et totalt budsjett på to millioner kroner. Kunstverket skal overleveres skolen ved start av skoleåret 2023-2024, opplyser fylkeskommunen.