10,7 millioner kultur-kroner: Sjekk hva de enkelte kan få

Kulturvirksomhetene representerer et bredt spekter av Stavangers kulturliv. De er helårsarrangører, festivaler, musikkensembler, kompanier, øvingsfellesskap, felles produksjonslokaler og organisasjoner for nettverk og bransje. Alle disse utgjør en stor og viktig del av kulturbyen Stavanger, og gir innbyggerne et omfattende kulturtilbud året rundt.

Nytt for 2022 er en felles tilskuddsordning. Den skal gjøre det mulig å i større grad vurdere helheten i det frie feltet. Ved å samle alle virksomhetene i én ordning blir også tydeligere hva som er behovene på tvers av kunstfeltene og de mange ulike virksomhetene.

Kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen er fornøyd med forslag til årets tildeling.

– Kommunestyret vedtok et økt budsjett for 2022, noe som har gitt oss muligheten til å imøtekomme flere av søknadene. Det er vi svært glade for, sier kultursjefen.

Virksomhetene søkte om totalt 16,7 millioner.

– Det er fremdeles et stort sprik i det innmeldte behovet og tilskuddet fra kommunen. Vi vet også at det har vært to utfordrende år med en pandemi, og det har vært krevende for små og store virksomheter å planlegge under den usikkerheten som har vært og er, legger hun til.

Den økte budsjettrammen er et viktig tiltak i arbeidet med å realisere kulturplanens målsettinger. Et viktig mål er at aktører og institusjoner skal ha forutsigbare vilkår som sikrer utvikling, bredde og kvalitet i den kunstneriske og kulturelle produksjonen.

– Men kulturvirksomhetenes aktivitet betyr også mye for mange innbyggere. Festivaler, arrangører, ensembler og kompanier gir oss mulighet til å delta i, oppleve og skape kunst og kultur som inkluderer og engasjerer, sier Ehrenberg-Rasmussen.

Hun sier videre at det er prioritert å særlig gi det frie scenekunstfeltet er løft i tråd med det som er vedtatt i kulturplanen.

– Det er også prioritert å styrke noen av virksomhetene som både skal drifte en arena og har en omfattende programmering. Så er det også en del dyktige, men små kulturvirksomheter som historisk har fått lavere tilsagn. De tilfører kulturtilbudet en viktig bredde og har små økonomiske marginer, sier hun.

Fordelingen blir endelig bestemt av kulturpolitikerne i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog den 2. februar.

